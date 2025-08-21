Convocan una nueva concentración para exigir la paralización "inmediata y definitiva" de Cuna del Alma
Está prevista para el jueves, 29 de agosto
Comisiones Obreras Canarias (CCOO) ha reiterado este jueves su oposición al macroproyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, por representar un modelo turístico "agotado" que "expulsa a la población trabajadora de sus hogares, degrada el territorio y perpetúa la precariedad laboral" en el sector.
Asimismo, en un comunicado, el colectivo llama a la ciudadanía de Tenerife a movilizarse el próximo jueves, 29 de agosto, a las 11:30 horas, en El Puertito de Adeje, en una concentración convocada por el Tagoror Permanente, para exigir, entre otras cuestiones , "la paralización inmediata y definitiva" de las obras de Cuna del Almacu.
También se exigirá la expropiación de la finca "rústica" del Plan parcial Sector 06-El Puertito, así como la creación del Museo de Sitio de la Historia y la Naturaleza de Tenerife.
"No aceptamos que se maquillen proyectos especulativos bajo el falso discurso de sostenibilidad. Canarias necesita un modelo turístico que respete nuestro patrimonio natural, arqueológico y cultural, y que garantice vivienda, empleo digno y servicios públicos de calidad para todas y todos", insisten desde el colectivo.
Por un "turismo respetuoso"
Reivindican, en definitiva, que otro turismo "es posible", en referencia a un turismo respetuoso con la biodiversidad canaria, sostenible y que revierta en mejoras sociales y económicas para quienes viven en Canarias.
"Llevamos años denunciando que este modelo turístico, lejos de garantizar bienestar, solo ha traído bajos salarios, contratos precarios, saturación de los servicios públicos y una grave crisis habitacional. Mientras tanto, los beneficios se concentran en unas pocas empresas que siguen enriqueciéndose a costa de nuestra tierra y nuestra gente", han expresado en la nota emitida a los medios.
Han defendido así "enorme potencial" de Canarias en sectores como la economía azul, las energías renovables o la economía circular, ámbitos en los que aún no se ha apostado "con decisión" y que, a su juicio, podrían garantizar un desarrollo "justo y sostenible" para la población del archipiélago.
