Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes

Tenerife se planta ante la invasión de personas y vehículos en espacios tan frágiles como los miradores de la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes. El Cabildo coordina dispositivos de seguridad con la Guardia Civil, Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente en esta zona de la Isla especialmente delicada en cuanto a biodiversidad. La Corporación advierte de que quienes incumplan las normas serán denunciados y sancionados si procede.

El momento

«En cuanto los coches empiecen a ocupar las cunetas o las propias carreteras, como ya ha ocurrido, actuaremos». Lo aseguran fuentes del área de Medio Natural del Cabildo que recuerdan la capacidad de los agentes de Medio Ambiente para denunciar aunque no para sancionar. Ese atestado que se levanta va directamente a la Dirección General de Tráfico. Insisten en que «tenemos que frenar situaciones que ponen en peligro la seguridad de las personas además de provocar importantes afecciones medioambientales».

Liderazgo

La Corporación lidera este operativo que pretende controlar la afluencia de personas en el Parque Natural de Corona Forestal. En concreto, en los Miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa, una actuación de los agentes de Medio Ambiente insulares, cuyo número se refuerza, junto a la Guardia Civil, que también contará con la presencia añadida de efectivos de la Policía Canaria a partir de la próxima semana.

Medidas

La presidenta insular, Rosa Dávila, valora: «Hemos tenido que tomar medidas punitivas y disuasorias debido a las aglomeraciones que estamos viendo a las horas del atardecer en determinados miradores de la Corona Forestal». Subraya Dávila que «nuestra máxima es proteger el territorio y los montes». Insiste en la idea de que «cada atardecer hay aglomeraciones que no solo producen retenciones en las carreteras aparcando los coches de cualquier manera, sino también suponen un riesgo para la seguridad de las personas,» Incluso, concluye, «en muchas ocasiones podemos estar en situación de riesgo por incendio forestal».

Masificación en el mirador de Chipeque / @iagomartin__

Afluencia masiva

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, señala que «trabajamos desde hace tiempo para abordar los problemas causados por la afluencia masiva de personas y vehículos a los principales espacios naturales protegidos de Tenerife». Añade que en fechas señaladas, como Semana Santa, «se han establecido dispositivos especiales y ahora los estamos haciendo ante la gran afluencia en miradores de la Corona Forestal». Pérez sentencia:«El que incumpla las normas, será denunciado y sancionado con posterioridad».

Asunto complejo

La consejera reflexiona: «Es un asunto complejo que requiere una respuesta coordinada desde diferentes administraciones». Y concluye:«Además, estamos trabajando para dotar a esos espacios de vigilancia permanente porque no solo hay que proteger la naturaleza, sino que hablamos de problemas de seguridad ante un posible incendio».

"No se puede permitir"

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán señala que «no podemos permitir que se invadan los espacios naturales incumpliendo las normas y nuestros agentes de Medio Ambiente están facultados para denunciar a las personas y vehículos que no las cumplan. Esas denuncias se trasladan a la Dirección General de Tráfico, que es la encargada de sancionar».

Hasta 2.000 euros

Desde un mínimo de 375 euros a 2.000 en caso de agravantes añadidos como tapar rutas para el tránsito de vehículos de emergencia en caso de incendio o rescate. Son ejemplos de sanciones que ya se han dado en el Parque Nacional del Teide tras denuncia de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo, ejecutadas por la Guardia Civil y cursadas ante la DGT.

El mismo modelo

Este modelo se traslada ahora a miradores como el de Chipeque. El pasado día 10, en plena ola de calor y con una alerta por riesgo de incendio forestal, 50 personas tuvieron que ser desalojadas de este precioso lugar, que había sido cerrado por precaución, ubicado en el municipio de Santa Úrsula a más de 1.800 metros de altitud y famoso por sus vistas panorámicas del Teide y los atardeceres sobre el mar de nubes. No se conocen aún las multas por saltarse el precinto de seguridad, pero sí que ya ha habido alguna sanción a vehículos mal estacionados que ascendería a unos 400 euros.

Chipeque

Chipeque es tal vez el mayor ejemplo en la Isla del fenómeno de creciente masificación que amenaza tanto su valor paisajístico como la seguridad y conservación del entorno natural. Centenares de personas acuden en masa al mirador, muchas de ellas alertadas por su popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram. Esta afluencia descontrolada provoca atascos en la carretera TF-21, vehículos mal estacionados a ambos lados de la vía y una saturación del espacio disponible.

El mar de nubes visto desde Chipeque. / Andrés Gutiérrez

La Isla se defiende

Algunos visitantes llegan incluso a invadir zonas protegidas y traspasar los límites de seguridad marcados por la baranda. Vídeos recientes muestran como las colillas por el suelo, el reguero de basura o el uso de drones donde no está permitido son algo habitual allí. Chimague, el hermano de Chipeque, sufre también el problema aunque algo más atenuado. Paisajes naturales protegidos que vuelven a recibir agresiones en busca de una foto viral. Tenerife se planta y se defiende. Un dato: en el primer semestre del año se han tramitado 700 denuncias por infracciones medioambientales.