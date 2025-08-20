‘Selfies’ en las profundidades

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS) advierte en un comunicado del «peligro que supone la entrada sin autorización a galerías de agua subterránea en Canarias, especialmente en Tenerife». Lo hace tras detectar un aumento de estas prácticas por personas que pretenden compartirlas en redes sociales.

La captación de aguas subterráneas ha dado lugar a la excavación de 2.200 kilómetros en el subsuelo insular, 1.700 de galerías y 500 de pozos. Estas infraestructuras pueden alcanzar longitudes superiores a los 6.000 metros y presentan condiciones extremadamente peligrosas para quienes se adentran en ellas sin preparación técnica ni autorización. “La presencia de gases tóxicos o asfixiantes, la falta de ventilación natural y el riesgo de derrumbes las convierten en espacios de alto riesgo», recuerda Juan Ignacio López-Escobar, decano-presidente del Colegio.

La entidad denuncia el incremento de quienes acceden ilegalmente a estas instalaciones y difunden sus incursiones a través de selfies en redes, poniendo en peligro sus vidas y las de los equipos de rescate obligados a intervenir.

«Las galerías no son escenarios para aventuras sino infraestructuras críticas que deben respetarse. Queremos dar una voz de aviso y hacer un llamamiento a la cordura y al sentido común» subraya Manuel Antonio Rubias, decano-delegado en Canarias. El Colegio de Minas hace un llamamiento a las instituciones competentes, entre ellas los Cabildos, para que refuercen la divulgación entre la ciudadanía sobre la cultura del agua y los peligros asociados a estas prácticas.