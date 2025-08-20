Imprudencias
‘Selfies’ en las profundidades
El Colegio de Ingenieros de Minas advierte del peligro del acceso ilegal a galerías subterráneas de agua e insta a reforzar la concienciación sobre el uso de las infraestructuras hidráulicas.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS) advierte en un comunicado del «peligro que supone la entrada sin autorización a galerías de agua subterránea en Canarias, especialmente en Tenerife». Lo hace tras detectar un aumento de estas prácticas por personas que pretenden compartirlas en redes sociales.
La captación de aguas subterráneas ha dado lugar a la excavación de 2.200 kilómetros en el subsuelo insular, 1.700 de galerías y 500 de pozos. Estas infraestructuras pueden alcanzar longitudes superiores a los 6.000 metros y presentan condiciones extremadamente peligrosas para quienes se adentran en ellas sin preparación técnica ni autorización. “La presencia de gases tóxicos o asfixiantes, la falta de ventilación natural y el riesgo de derrumbes las convierten en espacios de alto riesgo», recuerda Juan Ignacio López-Escobar, decano-presidente del Colegio.
La entidad denuncia el incremento de quienes acceden ilegalmente a estas instalaciones y difunden sus incursiones a través de selfies en redes, poniendo en peligro sus vidas y las de los equipos de rescate obligados a intervenir.
«Las galerías no son escenarios para aventuras sino infraestructuras críticas que deben respetarse. Queremos dar una voz de aviso y hacer un llamamiento a la cordura y al sentido común» subraya Manuel Antonio Rubias, decano-delegado en Canarias. El Colegio de Minas hace un llamamiento a las instituciones competentes, entre ellas los Cabildos, para que refuercen la divulgación entre la ciudadanía sobre la cultura del agua y los peligros asociados a estas prácticas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- No es el drago milenario pero también está en Tenerife: el árbol más antiguo de Europa
- Cuatro municipios de Tenerife, con potencial 'muy alto' de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta