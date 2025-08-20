Reabiertas las piscinas de El Caletón, en Garachico
Los nuevos análisis han dado valores aptos para el baño
El Ayuntamiento de Garachico ha informado este miércoles, 20 de agosto, a través de sus redes sociales, que se vuelve a permitir el baño en las piscinas naturales de El Caletón, después de que este martes se procediera a su cierre por altos niveles de la bacteria fecal E.coli.
Según aclara el Consistorio, el servicio de inspección sanitaria y laboratorio del área de salud de Tenerife les ha comunicado que el nuevo análisis de la muestra de agua retirada el martes ha dado valores aptos para el baño, por lo que se levanta la prohibición.
La Corporación se disculpa nuevamente con los usuarios por las posibles molestias ocasionadas.
