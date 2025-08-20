El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral

El supermercado presenta un diseño más abierto y luminoso, incorpora medidas pioneras de sostenibilidad y mantiene los servicios tradicionales como carnicería y charcutería al corte, aparcamiento gratuito y apertura en domingos y festivos

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en &quot;El Tablero&quot; tras una reforma integral

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral / El Día

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

El supermercado La Hucha, perteneciente al Grupo Comercial Jesuman, reabrió el pasado martes 19 de agosto su tienda en El Tablero (Ctra. TF-256, Km 10) tras una completa reforma que modernizó sus instalaciones, mejoró la experiencia de compra y reforzó su apuesta por la sostenibilidad

Entre las principales novedades destaca el nuevo diseño interior, más luminoso y funcional, que permite al cliente tener una visión completa de todo el supermercado desde cualquier punto del establecimiento. La disposición de las estanterías, ahora más bajas y abiertas, favorece no solo la accesibilidad a los productos, sino también una sensación de amplitud y transparencia en la compra, facilitando además la interacción visual entre los propios clientes. Los pasillos han sido reorganizados para mejorar la circulación y el acceso a todos los productos. La tienda mantiene la filosofía dl Grupo Jesuman de ofrecer precios bajos todos los días, con una amplia selección de productos líderes, marcas propias y alimentos frescos de cercanía. Los clientes encontrarán productos de KM 0, directamente de productores locales, junto a marcas de referencia a precios imbatibles.

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en El Tablero tras una reforma integral.

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral. / El Día

La Dirección de Grupo Jesuman subrayó que el objetivo de la reforma es poner al cliente en el centro de la experiencia: “Con esta reapertura queremos ofrecer un espacio más moderno, cómodo y adaptado a sus necesidades, sin perder nuestra esencia de precios bajos y calidad garantizada”, señalaron.

El nuevo establecimiento ha sido concebido bajo un plan integral de sostenibilidad ambiental que combina innovación y cercanía con el cliente. Entre sus medidas más llamativas se encuentran las máquinas de reciclaje “Reciclar y Compensar”, con las que los usuarios pueden devolver envases de PET y latas y recibir a cambio una pequeña compensación, una manera sencilla de incentivar hábitos responsables y de implicar a la comunidad en el cuidado del entorno.

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en &quot;El Tablero&quot; tras una reforma integral.

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral. / El Día

En materia de eficiencia energética, la tienda incorpora iluminación LED de última generación y sistemas inteligentes, lo que reduce el consumo sin renunciar al confort. Además, la refrigeración se realiza mediante un avanzado sistema de glicol que distribuye el frío de forma más estable y homogénea, con menor gasto energético y sin recurrir a gases contaminantes, garantizando así la conservación óptima de los alimentos y un menor impacto ambiental.

Con esta renovación, de la Hucha Supermercados, no solo moderniza sus instalaciones, sino que refuerza su compromiso con la comunidad, la economía local y la protección del medio ambiente, posicionando este supermercado como un modelo de innovación, confianza y sostenibilidad en el sector de la distribución alimentaria. Todo ello sin renunciar a las comodidades de siempre: servicio personalizado en las secciones de carnicería y charcutería, aparcamiento gratuito para los clientes y un horario flexible que incluye la apertura en domingos y festivos.

TEMAS

  1. Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
  2. La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
  3. El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
  4. No es el drago milenario pero también está en Tenerife: el árbol más antiguo de Europa
  5. Cuatro municipios de Tenerife, con potencial 'muy alto' de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
  6. El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
  7. Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
  8. Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en "El Tablero" tras una reforma integral

Cerradas al baño las piscinas naturales de El Caletón por bacterias fecales

Cerradas al baño las piscinas naturales de El Caletón por bacterias fecales

Patrimonio del Cabildo de Tenerife rechaza la paralización cautelar de Cuna del Alma

Patrimonio del Cabildo de Tenerife rechaza la paralización cautelar de Cuna del Alma

El PSOE rechaza el cambio de la ley para mantener el agua en manos privadas

El PSOE rechaza el cambio de la ley para mantener el agua en manos privadas

Naím Yánez (VOX), el concejal y consejero insular más joven, alerta sobre la inmigración ilegal en Canarias: “Los jóvenes lo tenemos claro”

Naím Yánez (VOX), el concejal y consejero insular más joven, alerta sobre la inmigración ilegal en Canarias: “Los jóvenes lo tenemos claro”

El Cabildo de Tenerife invierte más de 6,6 millones de euros en la recuperación de la masa forestal afectada por el incendio de 2023

El Cabildo de Tenerife invierte más de 6,6 millones de euros en la recuperación de la masa forestal afectada por el incendio de 2023

Las 16 nuevas electrolineras de la red de Tenerife llegan a 13 municipios

Las 16 nuevas electrolineras de la red de Tenerife llegan a 13 municipios

«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»

«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»
Tracking Pixel Contents