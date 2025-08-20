La gestión privada del agua es «una excepción» con caducidad

La gestión privada del agua es «una excepción» con fecha de caducidad. Lo valora el antropólogo y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL), el palmero José Antoni Batista. Refrenda la titularidad pública de pozos y galerías pero augura que, después del umbral de 2040 que marca la Ley Canaria de 1990, se impondrá el régimen de concesión. Subraya el experto que las aguas en España «ya fueron declaradas de dominio público en la Ley de 1985». En Canarias, también, tanto en la del 87, que tuvo escaso recorrido, como en la del 90, la vigente. Esta Ley, recuerda Batista, «tumbó al gobierno regional de entonces» con una manifestación de 15.000 personas en Tenerife y de 7.000 en La Palma que unió a todo el sector, desde grandes propietarios a pequeños agricultores. Señala que «la única manera que había de que saliera adelante era establecer una excepción con las comunidades que habían gestionado el agua desde principios de siglo XX». Ahonda Batista en que «el agua es un recurso que en Canarias se ha obtenido tradicional e históricamente con el dinero de los propietarios». n recurso históricamente privado.

La excepción consistía en definir un periodo en el que las comunidades de agua, organizadas en torno a galerías y pozos, podían seguir aprovechándola de forma privada. La ley del 87 estableció un periodo de 15 años, lo cual originó una fuerte oposición porque se entendía que era demasiado corto. La del 90 lo amplió a 50 años, que se cumplen en el 2040. Entonces, sentencia Batista, « esas aguas pasarán al régimen de concesión. Esto supone que su uso y gestión tienen que someterse a las condiciones, a las limitaciones y a las normas que regulan la de un bien de dominio público».

Batista fue comisario el pasado es de marzo de la exposición «Agua y Vida» en la ULL junto a su compañera Noelia García. Valora: «No es que el agua pase de un día para otro al Consejo Insular, el órgano de la administración pública en el sector» porque eso sería «caótico». Subraya: «Lo que va a ocurrir es que las comunidades que ahora la gestionan mediante aprovechamientos privados pasarán a disfrutarla como concesión administrativa». Sentencia: «De ninguna manera supone obviar o eliminar las comunidades». La historia del agua en las islas, sobre todo en las occidentales y en Gran Canaria, «marca el camino e impide pasar a un sistema totalmente público». Eso sería «inasumible e ineficaz», además de «generar muchas tensiones y paralizar el sector hídrico insular».

Resalta que «la disposición transitoria tercera de la Ley de 1990, que invito a leer, solo pone que esas aguas pasarán, transcurridos esos 50 años, a considerarse una concesión administrativa». Batista subraya: «El papel de la administración pública hidráulica, que es el concesionario, es muy limitado, así como su control».

El profesor concluye que «puede ser un buen momento para replantear algunas cuestiones. Creo hay que establecer ciertas medidas de control público sobre el uso y la gestión del agua».