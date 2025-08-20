El buque 'Cable Enterprise' atraca en Tenerife para comenzar a instalar el cable submarino a La Gomera en unos días

El buque Cable Enterprise atracó en el puerto de Granadilla para ultimar los preparativos del tendido del cable eléctrico submarino que unirá Tenerife y La Gomera. Red Eléctrica, empresa de Redeia –responsable de la operación y transporte del sistema eléctrico–, está culminando los trabajos para comenzar con la instalación antes de que concluya este mes, trabajos que deben terminar a finales de este año.

Este cable tripolar en alterna más profundo del mundo conforma la línea subterráneo-submarina de doble circuito a 66 kilovotios (kV) –de 50 megavoltamperios (MVA) de capacidad de transporte por circuito–, que consta de un tramo submarino de aproximadamente 36 kilómetros de longitud, a una profundidad máxima de 1.145 metros y dos tramos terrestres en La Gomera y en Tenerife.

Para esta operación, Red Eléctrica dispone de uno de los buques más avanzados. El Cable Enterprise pertenece a la flota de Prysmian, empresa líder mundial en la fabricación, suministro y diseño de cables. Preparado para mantenerse estable y autónomo en condiciones meteorológicas adversas, realiza operaciones de tendido y enterrado de cables de forma simultánea y soporta hasta 180 toneladas.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, quien visitó ayer el buque, calificó estos trabajos como «un hito a nivel mundial y para la planificación energética del Archipiélago». Su desarrollo en esta instalación de vanguardia «forma parte de la estrategia de la consejería a nivel energético, que busca garantizar el suministro en las islas a través de diferentes medidas, como la interconexión de las mismas», algo que, señaló, permitirá que Canarias «siga avanzando hacia una mayor penetración de energías renovables y hacia nuestros objetivos de descarbonización».

Visita al buque Cable Enterprise, atracado en Granadilla / AcfiPress

Hernández Zapata resaltó que este proyecto estratégico, «que cuenta con las máximas garantías de cuidado ambiental», nace del trabajo conjunto de las administraciones y empresas implicadas y «del impulso del Gobierno de Canarias y de esta consejería para que esta instalación se desarrolle lo antes posible, aportando una mayor seguridad energética a La Gomera». Explicó que «el tendido de este cable se une a los trabajos que se vienen realizando en las subestaciones de El Palmar (San Sebastián de La Gomera) y Chío (Guía de Isora), infraestructuras que permitirán completar esta interconexión».

Ainara Irigoyen, delegada de Redeia en Canarias, defendió que la interconexión eléctrica submarina entre las dos islas «supone un enorme avance en la transición energética, ya que aportará una mayor calidad y garantía de suministro de energía, así como mayor eficiencia y descarbonización en los sistemas eléctricos de Tenerife y de La Gomera». Irigoyen valoró que este tendido submarino es todo un reto tecnológico por la distancia, 36 kilómetros, y la profundidad, pues alcanza 1.145 metros bajo el nivel del mar».

Ejercicio de colaboración

En la visita al buque Cable Enterprise participó el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, para quien esta colaboración «refuerza el compromiso conjunto entre islas de modernizar y potenciar la conectividad eléctrica, algo que beneficia especialmente a la isla de La Gomera para garantizar su suministro eléctrico». En ese sentido, Ruano recordó que desde la Corporación insular «seguimos comprometidos, en colaboración con otras entidades, en reforzar la generación energética en la isla de Tenerife con las medidas de emergencia que ya están en curso con el objetivo de tener un sistema robusto que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía».

En representación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, su subdirector, Airam Díaz, recordó que «es función primordial de nuestros puertos apoyar la diversificación de servicios en nuestra comunidad y su impacto positivo en la economía canaria». Desde esta perspectiva, «acoger este buque en el puerto de Granadilla resulta fundamental para consolidar esta dársena como soporte logístico y técnico de este tipo de operaciones, en un ámbito tan estratégico como lo es el de la energía».

La comitiva de autoridades la completaron la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta; el alcalde accidental de Granadilla de Abona, Marcos Antonio Rodríguez Santana, y el director del proyecto, Pablo García Celaá.

Con esta conexión submarina, La Gomera será capaz de generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda energética total de la isla, permitiendo reducir la dependencia de la central térmica de El Palmar y mejorando la calidad de suministro. Por otro lado, el sistema de Tenerife podrá sumar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo los combustibles fósiles y contribuyendo a la rebajar de emisiones de gases de efecto invernadero.