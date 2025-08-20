Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo

En más de 300.000 metros cuadrados de suelo catalogado como agrícola de Arona crece un nuevo poblado de forma irregular a través de una reparcelación igual de irregular. El Vivo es una zona situada cerca de la Autopista del Sur, en el entorno de Malpaso, en el margen derecho de la carretera que enlaza Guaza y Valle San Lorenzo. El Ayuntamiento de Arona lidera la intervención de las administraciones en el lugar con el propósito de socorrer a los vecinos que lo requieren y de ordenar este enclave, al que se accede por el camino Los Vivitos.

El Ayuntamiento de Arona informó ayer de que ha llevado a cabo una actuación en El Vivo tras constatar, «a raíz de las denuncias vecinales y después de diversas inspecciones previas», la existencia de «parcelaciones ilegales que podrían representar un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para la preservación del entorno». El gobierno local anunció que «se trata de un primer paso» que se enmarca «en el plan de acción interadministrativo y de seguridad frente a los asentamientos ilegales».

El dispositivo que se desarrolló es el resultado de las conclusiones obtenidas en una reunión de trabajo reciente celebrada en el Ayuntamiento de Arona entre miembros del grupo de gobierno municipal, representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El operativo que intervino en El Vivo contó con la participación de efectivos de la Policía Local de Arona y de la Guardia Civil, así como personal de las áreas municipales de Urbanismo y de Servicios Sociales, «que evaluaron la situación de las personas que se encontraban en el lugar» y procedieron a «identificar posibles necesidades básicas no cubiertas», de forma que se activarán, «si procede», los recursos asistenciales disponibles.

Aunque este asentamiento se encuentra en una situación urbanística considerada irregular, al estar en suelo agrícola, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón (PP), ha defendido la actuación pública en base a que «no se trata únicamente de una cuestión urbanística, sino también social y medioambiental». La regidora aronera ha considerado «imprescindible actuar desde la coordinación, el rigor técnico y la sensibilidad social». Línea en la que coincide con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que interviene en este enclave a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Además, Fátima Lemes ha subrayado que «se trata de acabar con la inacción del pasado y tener presente que nadie está por encima de la ley». Una alusión a Lomo Negro, asentamiento ilegal surgido hace una década en torno a El Fraile.

La intervención en El Vivo se convierte así en una de las primeras actuaciones derivadas del plan de acción que además contempla la creación de una comisión técnica de seguimiento encargada de supervisar la correcta implementación de los objetivos, garantizar una respuesta eficaz y adaptada a cada caso, y promover medidas preventivas a largo plazo.