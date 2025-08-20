¿Promesa o milagro? La verdadera historia detrás del nombre de La Esperanza

En Tenerife hay topónimos que esconden una escena concreta, un gesto humano que decidió el nombre de un lugar.

Uno de ellos, a casi 900 metros de altitud y rodeado de pinar y monteverde, es la capital administrativa de El Rosario. Para entender por qué se llama La Esperanza hay que viajar al corazón de la conquista y seguir la retirada de un ejército que buscaba salvarse.

La historia

La tradición local, recogida por el propio Ayuntamiento de El Rosario, cuenta que el adelantado Alonso Fernández de Lugo llegó hasta este alto tras la derrota en la Matanza de Acentejo en 1494.

Desde el punto donde hoy se ubica la iglesia parroquial, alcanzó a divisar el real de Añaza, en la costa de la actual Santa Cruz. Aquella visión significaba la salvación al poder replegarse tras el revés infligido por los guanches y por ello hubo algunos de los supervivientes que lo entendieron como un milagro (algo muy común en aquellos tiempos).

Por eso prometió erigir allí una ermita a la Virgen de la Esperanza si llegaba junto a sus hombres sano y salvo. De esa promesa nacería el topónimo.

La Gran Enciclopedia Virtual de Canarias (GEVIC) recoge la misma explicación: el nombre alude al sentimiento de “esperanza” de los castellanos que escaparon de la batalla y vieron su campamento desde estas medianías.

Hoy, el recuerdo también pervive en el cercano Bosque del Adelantado, un pequeño reducto de laurisilva dentro del casco, bautizado por el paso de Fernández de Lugo en aquella retirada.

En 1964, el núcleo recibiría además el título de villa.

Zona de La Esperanza / ED

Puerta al Teide

La Esperanza es la capital administrativa de El Rosario, municipio del noreste de Tenerife que cuenta con unos 18.000 habitantes. Sus núcleos se reparten entre las medianías (La Esperanza, Las Rosas, Llano del Moro…) y la costa (Radazul, Tabaiba), lo que explica su variedad paisajística.

A escala insular, El Rosario tiene 39,43 km² de superficie y forma parte del área metropolitana Santa Cruz–La Laguna. La entidad de La Esperanza se asienta alrededor de los 850–900 metros de altitud y el Bosque del Adelantado conserva 25.397 m² de monteverde entre 850 y 875 metros.

La localidad es, además, uno de los accesos clásicos al Parque Nacional del Teide por la TF-24, Carretera de La Esperanza. Esta vía (la “carretera dorsal”) es la entrada oriental al parque. Es, de hecho, la ruta panorámica que muchos eligen cuando para acceder.

Huellas de la promesa: ermita, parroquia y villa

La ermita que evocaba la promesa del Adelantado dio paso a la actual Iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza, de estilo neocolonial).

El templo fue erigido en parroquia en 1929, separándose de La Concepción (La Laguna), según información municipal y fichas patrimoniales insulares.

El relato institucional sitúa el origen del nombre justo aquí: desde esta cota, la tropa vio el campamento de Añaza y nació la promesa del Adelantado.

Que La Esperanza sea hoy capital de un municipio con mar y cumbre resume bien su carácter: un alto que mira al Teide, un paso histórico en las rutas insulares y un topónimo nacido de una promesa en plena conquista.