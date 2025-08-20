El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas

El 88% de las galerías de Tenerife (1.055) no aportan agua porque bien están inactivas (981) o se encuentran clausuradas (74) por distintas causas, básicamente la falta de seguridad que dictamina su cierre. El nuevo censo de infraestructuras hidráulicas subterráneas define un total de 1.524 en la Isla, incluidos 403 pozos. De las primeras mana el 63% del agua para consumo humano y riego del campo, mientras de los segundos se obtiene el 10% hasta completar el 73% global. Eso, frente a apenas algo más del 20% de origen regenerada y desalada, aunque el futuro del suministro pase por su desarrollo, según los expertos en el ciclo integral.

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) actualizó recientemente el censo de galerías y pozos de la Isla, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4 del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre. Este nuevo registro, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado 28 de julio, concluye que hay galerías en los 31 municipios y pozos en 30, con la única excepción de El Tanque. También denota un ligero ascenso –frente a la tendencia anterior a la baja– respecto a 2023, cuando eran 1.100 y 390, respectivamente.

Apenas 14o galerías, el 12,5% de las 1.121 existentes, están en funcionamiento, frente al 87,5% que se encuentran inactivas y el 6,6% cerradas. En cuanto al inventario de pozos, el porcentaje de los que están operativos sube al 50,8% (205 de 403), mientras que los que están fuera de servicio alcanzan el 38,2% (154) y los clausurados suman el 10,8% (44).

En el detalle por municipios destacan los casos de Puerto de la Cruz y San Miguel de Abona, que rompen la tónica con una sola galería frente a 13 y 14 pozos respectivamente. También Arona tiene más de los segundos (33) frente a las galerías(9). Curioso lo de Granadilla de Abona con el mismo número de ambas, 37, mientras La Laguna cuenta con un censo casi a la par de 44 pozos por 42 galerías. Los Realejos se lleva la palma con 169 galerías frente a solo seis pozos. Le sigue La Orotava, con 86 (12 pozos). En el sur destacan Arico (75 galerías y 25 pozos), Guía de Isora (50 y 21), Arafo (41 y 10), Güímar (39 y 23) y Vilaflor (35 y 4). Santa Cruz registra 83 en total, de las 53 son galerías y 20, pozos. Sobresale la variada toponimia que une reminiscencias prehispánicas con referencias al santoral, a lugares o a los usos tradicionales del mando rural.

Las primeras galerías de finales del siglo XIX y principios del XX suelen estar situadas cerca de nacientes, ya que se perforaba, con la lógica de la época, donde había un manantial. No suelen ser muy largas, 200 o 300 metros, cuando las convencionales pueden llegar, incluso, a uno o dos kilómetros.

La consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, explica que el nuevo censo «se trata de un trámite legal al que estamos obligados para saber el número. La normativa del Gobierno de Canarias es clara y trata de garantizar la seguridad en estas instalaciones y, en su caso, adoptar las medidas que sean oportunas».

El ya mencionado Decreto 232/2008 establece que los consejos insulares de aguas serán los encargados de elaborar, a partir de los datos del Registro y Catálogo de Aguas, los expedientes de autorizaciones y concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas y planificación hidrológica, así como de otras fuentes de información de las que puedan disponer, un censo de las instalaciones subterráneas de sus respectivas islas, dividido en dos grandes apartados: instalaciones activas e inactivas. El censo se actualizará periódicamente con carácter bienal.

La consejera Pérez subraya que «trabajamos para acabar con entre el 3% y el 5% de merma media anual y, en esta ocasión, se ha podido mantener más o menos la producción». Explica que «hay que elaborar ese censo cada dos años y advertir así a los propietarios –tienen tres meses para alegar–, porque somos responsables de la vigilancia». Si hay algún problema de seguridad o de otra índole que requiera intervención, se da cuenta al departamento de Minas de la Dirección General de Industria para que actúe. Su responsable actual es Ana Zurita, del Partido Popular.

Habrá merma

El agua subterránea no va a desaparecer en Tenerife, aunque descienda el nivel del acuífero si no llueve y dependerá de la evolución y la tendencia del cambio climático. Es la teoría que defiende un ingeniero tan experto como el ya jubilado Juan José Braojos, quien mantiene que la aportación al total del agua subterránea bajará de aquí a 100 años desde el actual 73% y podría llegar a un 50%.

Las infraestructuras que tradicionalmente han monopolizado el aprovechamiento del nivel freático del subsuelo en la Isla son, por lo tanto, galerías y pozos. En el primer caso, túneles con una sola boca, la bocamina, y una sección media de 2x2 metros, perforados con la intención de obtener agua. Mientras, los pozos son perforaciones verticales, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad.

Galerías como Vergara, en La Guancha –la más productiva– y pozos como Era Verde o Angola, en Vilaflor, han aumentado sus resultados o se han puesto en producción a raíz de las medidas de la emergencia hídrica. Blanca Pérez indica que, «en paralelo, están el agua desalada y regenerada, pero hay que mantener los recursos que provienen del acuífero».

Dentro de esta última línea están las subvenciones al sector de comunidades privadas, los denominados auxilios, para mantener las instalaciones en buenas condiciones Las que se cierran o abandonan es porque no es posible mantener la producción. Sobre todo, los pozos más pequeños, donde se hace necesaria una electrificación que encarece costes.

El ingeniero Braojos glosa: «Debe ponerse en valor lo que ha significado para la Isla la extracción y puesta en uso de los recursos subterráneos». Unas «obras admirables de alumbramiento y aprovechamiento del agua han permitido vivir y prosperar desde finales del siglo XIX y han acabado cristalizando en algo digno de admiración por sus dimensiones y por lo que deja adivinar de iniciativa, perseverancia y sacrificio de sus promotores desde hace más de un siglo. Agua es vida y en Tenerife sinónimo de galerías y pozos.