El PSOE rechaza el cambio de la ley para mantener el agua en manos privadas

«Nuestra posición es clara: defendemos la previsión de la Ley de Aguas que en 15 años prevé que todas esas infraestructuras (pozos y galerías) pasen a ser de titularidad pública». Lo afirma el portavoz del Grupo Insular Socialista, Aarón Afonso, respecto a la propuesta del gobierno del Cabildo de Tenerife de CC y PP –este lunes declinaron manifestarse al respecto– de «trabajar» por modificarla para dejar en manos privadas, más allá del umbral de 2040, la gestión de las tradicionales infraestructuras subterráneas. De ellas sigue manando el 70% de la producción para riego y abasto.

Rechazo

Afonso valora:«No compartimos la visión del grupo de gobierno y la rechazamos porque parece que tratan de colocar en el escenario público un problema donde no lo hay». Añade que «lo circunscriben a las incertidumbres de las comunidades de aguas o de regantes para efectuar inversiones a la vista de que en 2040 pasarán a ser de titularidad pública». Parece que se trata de «justificar por qué van a plantear ya, a 15 años vista, una modificación de la Ley de Aguas que mantenga el modelo actual».

Plazo de 40 años

El portavoz del PSOE apostilla que «creemos que la ley del año 1990 (vigente)establecía un plazo suficientemente largo de 40 años para que se produjera la reversión de estas infraestructuras». Insiste en que «el Cabildo de Tenerife ya colabora de manera muy activa con las comunidades privadas para garantizar el suministro de consumo humano y de riego agrícola». Lo ejemplifica en las subvenciones del Consejo Insular de Aguas a obras de auxilio para infraestructuras hidráulicas. Por ejemplo, señala, «en junio de 2023, todavía con nosotros gobernando, se sacó una ayuda para 2023 y 2024 de 1,5 millones de euros a las comunidades privadas».

Emergencia hídrica

Recuerda que el pasado junio «el Consejo lanzó una línea de ayuda de 4,5 millones de euros para 2025 y 2026; el próximo 20 de agosto finaliza el plazo de presentación de solicitudes». Añade Afonso que «en el marco de la emergencia hídrica, declarada desde mayo del 2024, se ha otorgado algo más de un millón de euros a distintas entidades privadas para garantizar el suministro de agua en ese marco». Por ejemplo, indica, «a la comunidad de regantes de Funche, que suministra el agua para el autoconsumo del riego agrícola en Los Silos y Buenavista, se le otorgaron 800.000 euros de dinero público para impulsar un proyecto de saladora». Añade algunas subvenciones «otorgadas a comunidades de regantes en Arafo de importes más modestos para también mejorar infraestructuras dañadas por el incendio del 2023».

Colaboración del Cabildo

Afonso insiste en que «la colaboración del Cabildo debe mantenerse y el modelo ya fue muy debatido cuando se puso en marcha en los años 90». Considera que «desde el partido en la Isla entendemos que está definido en la ley y en 15 años estas infraestructuras tendrán que pasar a titularidad pública en las condiciones que se determinen». Entre ellas, opina, «estarán las concesiones de derecho público que deban establecerse, donde los titulares de estas explotaciones tienen un derecho preferente a la hora de optar».

Garantía de inversiones

Afonso subraya:«No hay ninguna incertidumbre para efectuar las inversiones necesarias en las galerías y pozos de la Isla que garanticen el agua de consumo». Y concluye:«Existen instrumentos del Consejo Insular de Aguas para asegurar las ayudas en la financiación de estas infraestructuras».