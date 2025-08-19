Patrimonio del Cabildo de Tenerife rechaza la paralización cautelar de Cuna del Alma

La Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico rechaza los argumentos de varios colectivos que solicitaron al Cabildo la paralización cautelar de las obras del proyecto de urbanización de Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje. Además de considerar acreditado que «no existe justificación alguna» para ello y defender la independencia del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, concluye que no procede la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Adeje por parte de la Corporación insular, medida requerida por grupos ecologistas.

José Carlos Cabrera, jefe de sección de Patrimonio Histórico, asegura en el informe emitido el pasado día 1 que «no existe justificación alguna para dictar dicha medida cautelar, dada la ausencia actual de amenaza directa e inminente sobre los elementos culturales señalados en la denuncia». Se alude con ello a una estación de grabados con motivos cruciformes, de un conjunto de cazoletas y de material arqueológico disperso en superficie.

El pasado 7 de julio, Fernando Borja, en representación del colectivo Tagoror Permanente Rotativo, pidió al Cabildo la paralización cautelar de las obras, hecho que reiteró –junto a otros colectivos– el 30 del mismo mes. Entre sus peticiones incluyeron la emisión de «un informe público» que detalle los hallazgos, las medidas adoptadas y las comunicaciones entre el Ayuntamiento de Adeje y la entidad promotora; la inspección «urgente por equipo independiente y multidisciplinar», con la participación de universidades, colectivos científicos y denunciantes; requerir al Consistorio adejero que suspenda la licencia del proyecto y aporte el expediente del mismo, así como abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento.

El técnico sostiene que las obras se desarrollan lejos de las localizaciones de los elementos culturales. La estación de grabados rupestres está «fuera del ámbito del proyecto de urbanización» y, contrariamente a lo denunciado, se conocía su existencia desde el año pasado. En todo caso, se vigilará que no se vea afectada de forma accidental.

En el caso de las cazoletas, el informe de Patrimonio Histórico las sitúa en un espacio libre verde y valora como necesario incluirla en la actuación de conservación e interpretación a la que se someterá la edificación a la que está vinculado este espacio.

Tampoco procede la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Adeje

Respecto al resto del material arqueológico cuya presencia se denuncia, se desconoce si se encuentra asociado a estos enclaves o en otras ubicaciones. En el primer supuesto, las medidas que se adopten respecto a ambos enclaves han de hacerse extensivas a este material en superficie asociado, apunta Cabrera en su informe.

La Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo emitió, el día 14 del pasado julio, «un extenso informe» que recoge todos los acontecimientos e hitos administrativos que, desde la perspectiva patrimonial, han rodeado al proyecto de urbanización de Cuna de Alma. En dicho informe «se contrastan las opiniones vertidas por los distintos especialistas que se han pronunciado en relación con los 85 elementos de supuesto valor cultural localizados en su ámbito, se realiza una valoración global de dicho espacio desde la perspectiva patrimonial y se analiza uno por uno la totalidad de los posibles elementos patrimoniales, con su caracterización y propuesta de actuación individualizada». El técnico plantea su remisión a los colectivos denunciantes como «fundamental» y muestra su disposición a «explicar la realidad patrimonial de Cuna del Alma» y las medidas planteadas por el Cabildo a quienes presentaron la denuncia.

José Carlos Cabrera defiende la cualificación, «independencia y defensa del interés público que la ley exige a los funcionarios públicos» frente a la petición de informes independientes. Cita, además, la participación en el expediente la participación de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.