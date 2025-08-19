Naím Yánez (VOX), el concejal y consejero insular más joven, alerta sobre la inmigración ilegal en Canarias: “Los jóvenes lo tenemos claro”

Naím Yánez Alonso, concejal de gobierno en Arona y consejero del Cabildo de Tenerife por VOX, es actualmente el político más joven en ocupar ambos cargos en la isla, siendo además el primero en coincidir simultáneamente como concejal en Arona y consejero en el Cabildo con esta condición, actualmente con 29 años. Nacido en Arona, comenzó su actividad política en la oposición y siendo profesor de filosofía en dos institutos de la isla de Tenerife.

Desde que asumió sus responsabilidades, Yánez ha impulsado algunas iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Entre ellas han destacado mociones para el refuerzo de la vigilancia en los barrios más afectados por ocupaciones ilegales, la solicitud de planes de repatriación para inmigrantes en situación irregular y la creación de programas educativos para jóvenes sobre cultura y valores.

Recientemente, el consejero insular ha manifestado su profunda preocupación por el creciente fenómeno de la inmigración ilegal en Canarias y sus efectos directos sobre la seguridad y la convivencia, señalando que supone un reto para las generaciones más jóvenes, como la suya. De hecho, señala que según datos del Ministerio del Interior, entre 2018 y 2024 se registraron más de 4.000 casos de ocupación ilegal, un 76% más que en el periodo anterior. En Tenerife, el aumento de inmigrantes por vía marítima ha sido del 140,4%, con un incremento del 63,1% en las embarcaciones utilizadas.

La situación se agrava ante la alerta antiterrorista por la nueva orden del Estado Islámico que insta a sus militantes en África a dirigirse a las costas europeas, incrementando el riesgo que ya suponen los inmigrantes procedentes de países con alta radicalización islámica, como Afganistán, Pakistán, Bangladés y Yemen.

Yánez cita la moción aprobada en Jumilla, Murcia, que restringe el uso de espacios públicos para actos religiosos musulmanes, como un ejemplo de cómo los municipios deben proteger su identidad cultural y garantizar la convivencia. “Habla desde la realidad que también vivimos en Canarias”, afirma.

El consejero de VOX enfatiza que “la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana van de la mano. El que no lo quiera ver tiene un problema. Los jóvenes lo tenemos claro. Es necesario adoptar medidas contundentes, incluyendo repatriaciones y políticas migratorias más estrictas”, sentenció el actual concejal que ocupa las carteras de la política aronera de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico.

Por último, Yánez hace un llamamiento a la juventud: “Los jóvenes estamos despertando y vamos a trabajar sin descanso para defender nuestra tierra, nuestros valores y la seguridad de todos los canarios. No podemos permanecer indiferentes ante un problema que afecta a nuestra vida diaria y a nuestra identidad”.