Cerradas al baño las piscinas naturales de El Caletón por bacterias fecales

Las muestras analizadas han arrojado valores por encima de lo permitido en e.coli

La zona de baño de El Caletón, en Garachico

La zona de baño de El Caletón, en Garachico / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Garachico ha procedido a cerrar al baño las piscinas naturales de El Caletón por altos niveles de la bacteria fecal E.coli.

Una decisión que se ha tomado tras conocer los resultados de las muestras rutinarias tomadas este lunes y que arrojaron valores por encima de lo permitido.

La corporación local informa de que ya se ha recogido una segunda muestra para su posterior análisis y recalca que, tras realizar las correspondientes comprobaciones en el sistema de saneamiento municipal, no se ha producido ningún vertido de aguas fecales.

El Consistorio pide disculpas a los usuarios de esta zona de la costa norteña por las molestias que les pueda ocasionar el cierre.

Patrimonio del Cabildo de Tenerife rechaza la paralización cautelar de Cuna del Alma

El PSOE rechaza el cambio de la ley para mantener el agua en manos privadas

Naím Yánez (VOX), el concejal y consejero insular más joven, alerta sobre la inmigración ilegal en Canarias: “Los jóvenes lo tenemos claro”

El Cabildo de Tenerife invierte más de 6,6 millones de euros en la recuperación de la masa forestal afectada por el incendio de 2023

Las 16 nuevas electrolineras de la red de Tenerife llegan a 13 municipios

«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»

Otra imprudencia en la costa de Tenerife: una treintena de bañistas desafían a las olas en un conocido charco de la Isla

El Cabildo de Tenerife destina 41 millones a 134 plazas de menores no acompañados

