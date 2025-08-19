Cerradas al baño las piscinas naturales de El Caletón por bacterias fecales
Las muestras analizadas han arrojado valores por encima de lo permitido en e.coli
Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento de Garachico ha procedido a cerrar al baño las piscinas naturales de El Caletón por altos niveles de la bacteria fecal E.coli.
Una decisión que se ha tomado tras conocer los resultados de las muestras rutinarias tomadas este lunes y que arrojaron valores por encima de lo permitido.
La corporación local informa de que ya se ha recogido una segunda muestra para su posterior análisis y recalca que, tras realizar las correspondientes comprobaciones en el sistema de saneamiento municipal, no se ha producido ningún vertido de aguas fecales.
El Consistorio pide disculpas a los usuarios de esta zona de la costa norteña por las molestias que les pueda ocasionar el cierre.
