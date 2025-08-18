La Villa de San Juan de la Rambla cumple cien años

Justo cien años después, San Juan de la Rambla celebró el domingo que el 17 de agosto de 1925 el Rey Alfonso XIII otorgó a la localidad el título de Villa, como prueba de su «real aprecio al pueblo por el creciente desarrollo de su agricultura y su constante adhesión a la Monarquía». El acto cumbre de la conmemoración de esta efeméride comenzó a las siete de la tarde, en la plaza Rosario Oramas del casco histórico, y consistió en la «representación» de todo lo que define la Villa y «de cómo ha evolucionado en estos últimos cien años», según lo destacó el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.

El recorrido histórico corrió a cargo del hijo predilecto José Antonio Oramas, mientras que el cronista oficial de San Juan de la Rambla, Pedro Ángel Gómez, expuso qué se ha realizado en el municipio en relación a la celebración del centenario desde 2020 hasta la fecha. Asimismo, y según indicó el Consistorio, los asistentes disfrutaron de momentos de «especial calado que ya pasan a la historia municipal».

La escritora, periodista y maestra Loly Armas recitó el poema danzado San Juan de la Rambla, extraído de la obra Vuelta a la Isla, de Pedro García Cabrera. El poema fue danzado por el grupo coreográfico local Titanium. Asimismo, se estrenó la obra de teatro Hace 100 años, a cargo de los grupos locales La Chistera y La Alhóndiga.

Representación teatral en la plaza Rosario Oramas de San Juan | M. PISACA

El Ayuntamiento ramblero resaltó, como momento cumbre del acto, el estreno del poema sinfónico Del mar a la cumbre, dedicado al centenario, que ha sido compuesto por José Luis Peiró. Éste fue interpretado por las dos bandas locales en conjunto, la Asociación Artística Alcaraván y la Agrupación Musical XIX de Marzo, ambas medalla de oro de la Villa de San Juan de la Rambla.

Intervinieron en el acto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que, unidos al alcalde ramblero, Juan Ramos, y al concejal de Cultura, Juan Siverio, expusieron la «importancia» de esta fecha tanto para la comarca como para el resto de la región.

El presidente del Gobierno canario (izquierda), entre los asistentes. | M. PISACA

Destacó la mención especial a los Reyes de España, que ostentan la presidencia de Honor del Comité Conmemorativo del Centenario. En ella se hizo patente, según informó el Ayuntamiento ramblero, que la Casa de Su Majestad el Rey, a través de una comunicación oficial remitida por el Jefe de la Casa, ha trasladado el saludo y felicitación de Sus Majestades a todo el pueblo de San Juan de la Rambla con motivo de esta significativa efeméride. Aunque no pudieron asistir al acto institucional por motivos de agenda, agradecieron la invitación y expresaron su reconocimiento al municipio en este aniversario histórico.

«Este gesto institucional ha puesto de relieve la importancia histórica y cultural del centenario de la concesión del título de Villa, y reafirma el papel de San Juan de la Rambla como uno de los municipios más comprometidos con la conservación de su patrimonio y su identidad colectiva».

El Consistorio ramblero recuerda que el Comité de Honor está integrado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la presidenta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios), María Brito; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García; el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago; y el alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos.

El comité de asesores, por su parte, está compuesto por los hijos predilectos José Antonio Oramas y Esteban de León; el cronista local, Pedro Gómez; el docente José Antonio Falcón; la catedrática Josefa Dorta; la ex directora del Instituto Canario de Igualdad Isabel de Luis; la presidenta de la Asociación Cultural Martín Rodríguez, Julia Borges; la presidenta de la Asociación Cultural Los Alzados, Carmen Nieves Luis; el presidente de la Cooperativa de Medianías, Manuel Reyes; la expresidenta de la Agrupación Musical XIX de Marzo, María de las Nieves Dorta; la directora del grupo coreográfico Titanium, Noemí Díaz; los exconcejales de Cultura Iván García y José María Pérez, y también el empleado municipal Emeterio García.