Los municipios tinerfeños gastan 48 millones al año en comprar agua a galerías y pozos

El sonido refrescante del torrente que sale de las dos galerías de Vergara, una situada muy cerca de la otra, rompe el silencio de esta zona de los altos de La Guancha, en pleno pinar de la Corona Forestal de Tenerife. Son las dos explotaciones subterráneas que dan más agua de Canarias. Cada hora salen de las profundidades del acuífero del Teide por estas cavidades un millón de litros de agua, de forma continua los 365 días del año. Los encargados de mantener estas instalaciones, Jesús Álvarez (55 años) y su hijo Jorge (28 años), aseguran que la comunidad propietaria, Barranco de Vergara, tuvo suerte al pinchar en el punto más adecuado. Otras no tuvieron la misma fortuna.

Todo este afluente, y el de las otras 588 galerías y 180 pozos que permanecen activos en la Isla, conforman un sistema único en el mundo del que proviene el 70% del agua que consumen los tinerfeños. Es un mercado que permanece en manos privadas desde su origen, hace 175 años, cuando los agricultores comenzaron a perforar con sus medios en busca de un líquido que escaseaba en la superficie para poder regar sus fincas.

El Cabildo de Tenerife pide ahora un cambio en la Ley de Aguas de Canarias de 1990 para ampliar las autorizaciones a estas galerías y pozos y evitar que pasen a manos públicas dentro de 15 años, en 2040. El Gobierno insular considera que las administraciones no tienen margen ni están preparadas para asumir esta competencia, después de que hayan sido los propios agricultores los que con sus medios financiaron la creación de este sistema de extracciones subterráneas desde finales del siglo XIX, y que esta incertidumbre puede provocar una merma inasumible en el abastecimiento que desembocaría en una crisis hídrica sin precedentes.

Nunca se ha publicado cuánto gastan los ayuntamientos en comprar este bien básico a los dueños de estas galerías y pozos. Cada municipio, en cualquier caso, es un mundo. Unos tienen más aporte de estas explotaciones que otros con una mayor incidencia de la desalación de agua de mar, algunos tienen participaciones en las propias comunidades -asociaciones que reúnen a los propietarios-, pues en su momento prefirieron agua en vez de dinero por los permisos para trabajar en suelo público; otros incluso tienen recursos propios...

El cabuquero Manuel Rodríguez y el canalero Jesús Álvarez en la entrada de la galería Vergara 1 / Arturo Jiménez

En virtud de los datos disponibles se puede calcular que cada consistorio tinerfeño gasta al año una media de cerca de 50 euros por habitante. Esto supondría una inversión anual de los 31 municipios que ronda los 48 millones de euros si se tiene en cuenta que el agua subterránea que compran es de unas 150 millones de pipas al año (cada pipa son 480 litros) y que cada pipa vale una media de 0,30 euros (menos si es una galería y más si es un pozo por el sobrecoste energético).

Todo este circuito de extracción y reparto exclusivo de Canarias es alambicado. Se percibe a simple vista en las dos galerías de Vergara, con múltiples instalaciones asociadas a unas cavidades que llegan a alcanzar en el ramal más profundo los 3.200 metros. Repartidos en diferentes habitáculos y depósitos enterrados en el suelo hay contadores electromagnéticos y caudalógrafos, que controlan en tiempo real el flujo y el caudal; sistemas de videovigilancia, raíles que penetran en las galerías para transportar las vagonetas, tuberías de todo tipo, arquetas, aparatos para meter oxígeno con los que garantizar el buen estado de los cabuqueros, arcos metálicos para reforzar las paredes más inestables de la mina, equipos para el suministro eléctrico, llaves de paso...

El mantenimiento de todo este entramado no es la única tarea de los canaleros. Jesús y Jorge Álvarez también vigilan los 43 kilómetros del canal que lleva el agua al sur -termina en Guía de Isora- y los 20 kilómetros de las tuberías que la trasladan al norte. «A veces incluso vamos caminando para chequear cada palmo y corroborar que todo está en orden», comentan. Al lado de ellos, Carlos Acevedo, secretario de la Cámara Insular de Aguas, la entidad que aglutina a la mayor parte de las comunidades de Tenerife, y también secretario de Barranco de Vergara , puntualiza que gracias a este trabajo «minucioso» esta comunidad de propietarios solo registra pérdidas del 1% en las conducciones, «algo muy difícil de lograr si no es con mucho esmero, inversión y buenos profesionales».

Quitar el exceso de sales

Este bien esencial se obtiene en el acuífero profundo, se distribuye a través de 40 canales -los principales son Araya, Norte, Aguamansa y Vergara- y en algunos casos tiene que pasar por plantas desalinizadoras pues brota con niveles muy altos de sales minerales, no aptos para el consumo humano. Acevedo explica que es una labor muy «arriesgada, más de lo que la gente cree». «Más de la mitad de las galerías y pozos de Tenerife están inactivos porque no encontraron agua», precisa, para añadir: «Es dinero que se perdió. Pero no quedaba otro remedio que intentarlo. Otros sí la encontraron, como estas dos galerías de Vergara, en las que seguimos perforando para garantizar un flujo continuo. Este riesgo explica que muchos de los comuneros tengan participaciones en varias galerías o pozos».

El funcionamiento de la actividad económica que generan estas explotaciones es casi tan complejo como la propia red de infraestructuras, que controla el Consejo Insular de Aguas, una entidad adscrita al Cabildo de Tenerife que actúa como órgano de vigilancia y distribución. Los alrededor de 20.000 tinerfeños que poseen participaciones en las 200 comunidades se pueden quedar con el agua para el riego de sus cultivos o bien venderla a otros agricultores o a los ayuntamientos. Con la progresiva caída de la actividad agraria son más los que hoy la ponen en el mercado para el consumo de los tinerfeños.

Los comuneros venden las pipas a los ayuntamientos para que estos las distribuyan. Pero ¿cómo se hace el proceso? Para evitar ir comunero por comunero, lo cual sería muy engorroso pues la inmensa mayoría son pequeños propietarios, los consistorios recurren a empresas intermediarias que compran las pipas y luego se las revenden. La operación se suele hacer una vez al año.

Cada municipio tiene sus necesidades y particularidades pero todos recurren a estos recursos subterráneos como principal pilar de su red de abasto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, el segundo con más población de la Isla (160.000 habitantes), compró el año pasado 24 millones de pipas a galerías y pozos del norte y sur que se transportaron a través de los canales de Aguamansa, Victoria-Santa Cruz, Dornajos-Los Baldíos y Araya. La Laguna también consigue agua de diversos pozos ubicados en el propio término municipal que abastecen directamente a los depósitos de almacenamiento.

Panorámica de Vergara 1 bajo las faldas del Teide / Arturo Jiménez

El vecino El Rosario (18.400 habitantes) destinó 2,6 millones de euros a comparar a explotaciones subterráneas en 2024, a lo que hay que añadir el coste de la electricidad para elevar e impulsar el agua desde los pozos de La Cañada (457.588 euros) y El Guanchito (238.995 euros), así como el depósito de La Parra (159.328 euros). Galerías y pozos representan el 68% del caudal que da de beber a los rosarieros, 2,2 millones de metros cúbicos al año.

Otro ejemplo es La Orotava (42.500 habitantes). El total del agua comprada por el Ayuntamiento orotavense en 2024 fue de 6,1 millones de pipas, el 96% procedente de galerías y el 4% de pozos. El villero es uno de los consistorios tinerfeños que tiene un porcentaje en propiedad de galerías. El año pasado, la cantidad obtenida a través de estas participaciones fue de 2,2 millones de pipas, lo que supone el 36% del total y un ahorro para las arcas públicas.

Esta absoluta dependencia al líquido que mana del acuífero se va a mantener por muchos años. Hay un ayuntamiento, sin embargo, que ha dado un giro drástico a este balance: la capital, Santa Cruz de Tenerife (211.000 habitantes). Consume a diario 43.000 metros cúbicos de agua potable, lo que equivale al contenido de 17 piscinas olímpicas. De estos, 30.000 provienen de la desaladora de Cueva Bermeja, lo que supone el 70% del total. El resto se obtiene de pozos y galerías. Con el nuevo plan de inversión anunciado este mismo verano por el Ayuntamiento y Sacyr, socio mayoritario de la Empresa Mixta de Aguas, la citada compañía gastará en la mejora de las infraestructuras 20 millones. A partir de 2027, toda el agua para el consumo humano de Santa Cruz vendrá del mar.

Mientras recorre las instalaciones de Vergara 1, a los pies del Teide, Carlos Acevedo asegura respetar la apuesta cada vez mayor por la desalación. Pero introduce una aclaración «muy importante»: «La extracción en las galerías no precisa apenas energía, porque el agua se desplaza por gravedad, y forma parte de un sistema con participaciones muy repartidas entre toda la población, se calcula que alrededor de 20.000 personas. En el caso de las desaladoras no ocurre lo mismo. En la desalación hay que usar mucha energía, aunque los sistemas han mejorado mucho. En Vergara es todo lo contrario: tenemos incluso una minicentral hidroeléctrica que genera energía con el agua de las galerías mediante una turbina».

La comunidad del Barranco de Vergara, que explota estas dos galerías de los altos de La Guancha, es precisamente para Acevedo un ejemplo de que este no es un mercado latifundista, a pesar de la mala fama que lo ha marcado siempre y del uso del término aguateniente. Ninguna de las 600 personas que se reparten las 3.420 participaciones tiene más del 4%. Su visión periférica como secretario de la Cámara de Aguas, que representa a los miles de propietarios de galerías y pozos, le permite asegurar que «pasa lo mismo en el resto de comunidades». Vergara es la que tiene más caudal y Unión Norte, la que tiene más galerías, desde el Valle de La Orotava hasta La Laguna.

El precio de cada acción y los beneficios anuales que obtienen los propietarios dependen del número de pipas que les corresponden, el rendimiento de cada galería y las expectativas. Una participación media a traspasar puede valer por cada pipa entre 300 y 400 euros. Y en cuanto a las ganancias anuales, de media para la mayoría de los dueños van desde los 5.000 a los 30.000 euros, unas cantidades a las que hay que restar los impuestos y las cuotas para financiar el mantenimiento de las infraestructuras y los altos costes de la perforación.

Galerías de agua de Vergara 1 y 2, en los altos de La Guancha / Arturo Jiménez

Entre piedras volcánicas

Las Cumbres, Unión Norte, Chiguergue, San Antonio, La Sorpresa, Buen Viaje, Virgen de Los Remedios... La comunidad del Barranco de Vergara bien podría haberse llamado La Fortuna. Mientras abre uno de los primeros depósitos por los que pasa el agua cristalina que viene de la galería, cuya boca está a apenas 50 metros, el canalero Jesús Álvarez, junto al cabuquero Manuel Rodríguez, especifica que no viene de un lago interno. «El agua procede de la lluvia o la nieve, se filtra y se mueve entre las piedras volcánicas. Eso sí, cuando pinchas en el lugar adecuado mana a borbotones».

Jesús tenía una tienda de informática pero se lo llevó por delante la crisis de 2007 y se pasó a canalero tomando el relevo de su suegro, que había trabajado muchos años para Vergara. Él y su hijo Jorge valoran sobre todo «la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza». Pero también dedicarse a un mundo «tan fascinante» como el de las minas de agua.