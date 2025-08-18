Otra imprudencia en la costa de Tenerife: una treintena de bañistas desafían a las olas en un conocido charco de la Isla

Otra imprudencia en la costa de Tenerife en pleno aviso por oleaje en las Islas. Según denuncia la asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, alrededor de 30 personas desafiaron al mar en el conocido Charco del Cangrejo en el municipio de Santiago del Teide.

En una publicación en sus redes sociales, gracias a un video compartido por la usuaria @tilly_85 en TikTok, la organización denuncia la irresponsabilidad "flagrante" de los bañistas que ignoran el estado del mar.

Golpe de mar

"En la imagen se ve como una gran ola arrastra a dos chicas que intentan sujetarse al poste que circunda la piscina, pero son expulsadas de la misma por la fuerte corriente y caer a mar abierto entre las rocas. Y otros que acuden en su auxilio antes de que pudiesen ser engullidas por el océano", resume la publicación en la que se observa a numerosas personas luchar contra el oleaje dentro incluso del charco natural.

"Los que permanecen en las rocas , también se exponen a ser víctimas de un golpe de mar", recuerda Canarias 1500 kilómetros de costa que añade que se trata de una estampa habitual en las costas de Canarias y especialmente en este punto de Santiago del Teide.

De hecho, según testimonios recogidos por el propio colectivo, los vecinos de la zona aseguran que "es la escena cotidiana que se produce un día si y otro también". "Ya no sabemos qué hacer", concluyen.

Y eso a pesar de que varias señales alertan a los bañistas del peligro que supone el baño, además de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene fijado el aviso amarillo por riesgos de fenómenos costeros en la Isla.

Según las previsiones de la Aemet, las rachas de viento en el mar podrían rondar los 60 kilómetros por hora, aunque se incrementarán a partir de la noche de este lunes, afectando especialmente a los litorales del sur del Archipiélago.

Seguridad

Ante esta situación, desde Canarias 1500 kilómetros de costa insisten en aumentar las medidas para evitar que los bañistas accedan a zonas de costa como el Charco del Cangrejo, entre las que propone mayor presencia policial o sanciones económicas a quien decida meterse en el agua.

Además, también apuesta por el cierre físico de los accesos a la zona o, en su defecto, la presencia de socorristas, con cobertura directa de agentes de la autoridad.

"Es cuestión de tiempo que haya uno o varios fallecidos y/o heridos graves", lamenta el colectivo.