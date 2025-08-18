El Cabildo destina 41 millones a 134 plazas de menores no acompañados

Tenerife destina 41 millones de euros en los próximos cinco años a crear 134 plazas en pisos de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados con medida de amparo, guarda o tutela. El objetivo del Cabildo es evitar que chicos de hasta 18 años que, en su mayoría, son migrantes que han llegado en cayuco, se queden en la calle y con ello garantizar su tránsito a la vida adulta. El gasto este año asciende a 3,5 millones de euros de abril a diciembre. Serán diez nuevos centros cuya gestión en régimen de concierto social se concede a dos entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Solidaria Mundo Nuevo y la Asociación Coliseo.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a instancias del Servicio Administrativo de la Unidad de Infancia y Familia, destina estos casi 41.462.500 euros en partidas plurianuales a una línea de subvenciones dirigida a la atención de niños y jóvenes menores de 18 años bajo tutela de la administración pública.

A la ayuda para el tramo final del ejercicio 2025 se suman la prevista para 2026, de 7,6 millones; la de 2027, con 8,2; la de 2028, con 8,6, y la de 2029 que asciende a 8,9 millones de euros. En 2030, el último año de financiación del proyecto, se añadirán solo 4,5 millones al abarcar únicamente los seis primeros meses del ejercicio. El concierto social tiene una duración de cinco años desde el pasado 7 de julio, si bien es renovable por un máximo de dos años.

Uno de los menores migrantes con asilo derivado al Canarias 50. / JosÃ© PÃ©rez Curbelo

Los diez centros previstos, con 134 plazas en total, se dividen en cuatro lotes que se han adjudicado a las entidades mencionadas. El primer lote está formado por cuatro centros de acogida inmediata, con 80 plazas divididas a razón de 20 por instalación. Se adjudica a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. Cada uno de los tres lotes restantes subvencionan dos centros. Los seis suman 54 plazas para menores extranjeros no acompañados, de las que 18 están en dos a razón de nueve plazas en cada caso. Mundo Nuevo tiene a su cargo otro lote de centros y la Asociación Coliseo, dos.

El Consejo Rector del IASS tomó el acuerdo el pasado 4 de julio y lo publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 16 del mes pasado. Se define un gasto destinado a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo de 22,5 y 6,3 millones por los lotes I y III. Mientras, Coliseo recibe 6,3 y 6,2 por el II y el IV.

Bajo tutela insular

Las cifras cambian casi constantemente, pero apuntan a que, en Tenerife, en torno a 700 niños están bajo la tutela del Cabildo, distribuidos entre centros de acogida y familias extensas (con relación cercana). Además, unos 225 menores se encuentran acogidos temporalmente en unidades familiares ajenas.

En cuanto a los datos referidos a la Comunidad Autónoma, con cifras de 2024, algo más de 1.700 menores de edad se encuentran tutelados por la administración. De este conjunto, casi 800 están acogidos en hogares y centros dependientes de los siete Cabildos insulares y el resto, 930, lo están en familias, en su gran mayoría: 695 en familias extensas (abuelos, tíos, hermanos…) y los 231 restantes, en familias ajenas, 131 de acogimiento especializado.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, asegura que «la modalidad del concierto social, contemplada en la Ley de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, nos permite garantizar una inversión estable para los próximos años».

Los Dispositivos de Emergencias para Menores Extranjeros No Acompañados (Demenas), como parte integrante del sistema de protección de menores, tienen por objeto protegerle y procurarle su bienestar tras la aplicación de una medida de protección. Se trata de recursos alojativos de emergencia generados a raíz de la llegada masiva de cayucos y pateras a las costas canarias, cuya competencia y supervisión ha sido asumida de forma directa por parte de la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia.

Sede central del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), en Santa Cruz de Tenerife. | | E.D. / José Domingo Méndez

Los CAME de Tenerife

Los Centros de Atención a Menores Extranjeros (CAME) se generan ante la necesidad de dar respuesta a niños, niñas y adolescentes sin referente familiar que, derivado de su proceso migratorio, se encuentran en la Isla sin adultos de referencia que puedan hacerse cargo de ellos. Están enmarcados dentro de los recursos específicos del Sistema de Protección Infantil, constituyéndose como centros de intervención especializada destinados a atender a Menores Extranjeros No Acompañados (Menas) que se encuentren declarados en situación de desamparo por la Administración Pública.

Este es un recurso de intervención técnica con una orientación socioeducativa, atendiendo no sólo a sus necesidades básicas, sino también favoreciendo la adaptación personal y la integración sociocomunitaria de cara a su plena inserción social.

La Asociación Solidaria Mundo Nuevo dedica sus esfuerzos a la asistencia a colectividades potencialmente vulnerables: infancia y juventud, tercera edad, individuos en riesgo de exclusión social, víctimas de malos tratos, refugiados y aislados, personas con cargas familiares no compartidas o drogodependientes. Tiene sedes en Tenerife y Gran Canaria y sus miembros cuentan con amplia experiencia en el trabajo con unidades de infancia y familia como la del IASS o del Gobierno de Canarias.

En cuanto a la Asociación Coliseo, es una entidad creada en el año 2006 cuyo objetivo fundamental pasa por trabajar en la atención e intervención especializada con la infancia y la adolescencia, a través de la gestión de centros y proyectos de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran tutelados o tuteladas por la administración pública en el Sistema de Protección Infantil. n