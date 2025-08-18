Las 16 nuevas electrolineras de la red de Tenerife llegan a 13 municipios

El área insular de Medio Natural y Sostenibilidad dota con 421.094 euros los proyectos para los primeros 16 puntos de la red de recarga de vehículos eléctricos en Tenerife. La iniciativa está en información pública durante 20 días hábiles a partir de su aparición ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las electrolineras estarán distribuidas por toda la Isla aunque en la primera fase se desplegarán en trece municipios. Están infraestructuras estarán ubicadas en la capital, Santa Cruz Arona y Adeje, que tendrán dos, mientras se instalará uno en Candelaria, Tegueste, La Guancha, Garachico, Santiago del Teide, Guía de Isora, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, Arico y Granadilla de Abona.

Presupuestos

Ya hay presupuestos iniciales estimados para cada iniciativa. Va de los 64.320 euros de Candelaria para una estación semirápida -calle Arguama, esquina avenida Marítima- a los 12.368 de Guía de Isora (avenida de los Océanos, esquina con calle Carrero, en playa Alcalá), asimismo para otra estación de similares características.

A pares

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife se instalarán dos electrolineras. Una, en la autovía de San Andrés (21.628 euros) y la otra en la prolongación de la calle Ramón y Cajal (22.061). También se planifican dos en los grades municipios turísticos del sur. Así,en Arona estarán ubicadas dos estaciones, de recarga semirápida, en la avenida Juan Carlos I (17.844 euros) y en la Rambla Dionisio González de Las Galletas (16.141). En el caso de Adeje quedarán instaladas (también dos estaciones de recarga semirápida) en la avenida V Centenario de Las Américas (18.429 euros) y la avenida de Las Gaviotas en La Caleta (18.905).

De norte a sur

En Tegueste habrá punto de recarga eléctrica en la calle Ramírez (28.179 euros), mientras en La Guancha estará en la calle La Alhóndiga (33.627) y en Garachico en la calle del Castillo (35.372). Por su parte, Santiago del Teide reserva el espacio para la generadora de electricidad en la avenida de la Iglesia por 16.290 euros.

Cuatro más

El resto de los puntos de recarga estarán en San Miguel de Abona (avenida del Atlántico, Amarilla Golf, 37.155); Santa Úrsula (Carretera de España, aparcamientos públicos en el exterior del Ayuntamiento por 30.648 euros); Arico (avenida Cabildo Insular, El Tajao, 24.395) y Granadilla de Abona (calle Mencey de Abona, El Médano, (23.732 euros).

Los primeros

El año pasado arrancó el proceso con los siete primeros puntos de la red de recarga de vehículos eléctricos. De los 38 que la configuran, se ubicarán en Adeje, Arico, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, La Orotava y El Sauzal con una inversión inversión global de 472.723 euros.

La presidenta

«El objeto de esta iniciativa es iniciar la construcción de una red insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos ubicados en la vía pública». Lo afirma Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, quien asegura que «contribuimos de esta manera a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero». Siempre «en el contexto de las políticas de lucha contra el cambio climático global», explica Dávila. La distribución por toda la geografía insular de esta red de puntos de recarga complementará a otras estaciones de carácter privado, e, incluso, a infraestructuras como las del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) que ya ofrecen este tipo servicio desde hace un tiempo.

La consejera

La consejera del área, Blanca Pérez, valora «decisiones importantes en materia de energía limpia y sostenibilidad». Destaca «el impulso a esta red insular de puntos de recarga». Subraya que «debemos apostar por la senda hacia una conducción ecológica y respetuosa con el medio ambiente con estas actuaciones». El director insular, Pedro Millán, señala que «la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve) lleva más de una década con esta apuesta por la movilidad eléctrica y sostenible».

Recargas

La consejera anuncia que «en breve podremos contar con la recarga semirápida (22kw) o rápida (50kw)». Sentencia: «El objetivo es que cualquier usuario que tenga un vehículo eléctrico o híbrido compatible pueda utiliza la red de recarga muy potente en Tenerife». Además, la previsión incluye cargadores adaptados a las nuevas tecnologías que permitirán una gestión inteligente de toda la red.

La red

Una red de 38 puntos de recarga impulsará los vehículos eléctricos en Tenerife según el diseño del Cabildo a corto y medio plazo. Las instalaciones estarán distribuidas por toda la Isla, se espera que sean ya operativas en su mayoría a finales de este año o principios de 2026 y su coste total es de 2,6 millones de euros. Están financiados con fondos propios y ayudas europeas. . El área insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias trabaja en la construcción de las instalaciones de capacidad semirápida y rápida para abastecer la conexión de los coches de nueva generación

38 infraestructuras

La creación de los 38 puntos de recarga para vehículos eléctricos se divide en dos líneas de trabajo. Por una parte, contempla la construcción de estos primeros por distintos municipios con fondos propios del Cabildo para lo que hay previstos hasta 486.000 euros. Otros estarán destinados a la red turística de la Isla, distribuidos principalmente en las zonas de más afluencia de visitantes, con un coste de 2.185.000 euros. Algunos contemplan la construcción de una pequeña marquesina. Estas nuevas instalaciones están asociados a una subvención de 1.325.000 euros de fondos europeos Next Generation, pero se encuentran vinculados a los Planes de Sostenibilidad Turística. El resto, 860.000 euros, están contemplados como fondos propios de la corporación insular.