Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide

De una estampa idílica a un problema mayúsculo. En el Parque Nacional del Teide se ha dado una nueva muestra de la problemática que acompaña a los espacios naturales de la Isla a lo largo de los últimos meses e incluso años. Centenares de personas se agolpan en distintos espacios del Parque Nacional para captar una imagen mágica con el Teide de fondo. Para llegar a esta zona de alta montaña, la mayoría decide coger su propio vehículo por comodidad, lo que hace que decenas de coches se amontonen en los márgenes de las vías o, incluso, en doble fila ocupando el carril de circulación.

En el vídeo que acompaña el cuerpo de la noticia, compartido en las redes sociales de @meteolamatanza, se puede ver como la zona de Ayosa se encuentra colapsada de la cantidad de vehículos que hay aparcados o parados en la vía. La imagen se repite varios metros por delante de este lugar con el simple objetivo de pasar la tarde viendo uno de los atardeceres más bonitos del mundo. Un hecho privilegiado, pero desde un entorno que no se está cuidando como es debido a tenor de las imágenes. En ellas, se ven tanto vehículos de alquiler como vehículos propios.

Un problema que se extiende por gran parte del Parque Nacional del Teide y cercanías. La masificación de personas en el mirador de Chipeque, aquellos visitantes que transitan por lugares no permitidos o el elevado número de vehículos contaminantes que circulan diariamente son solo algunas de las situaciones cada vez más habituales de ver en un lugar que alberga especies únicas en el mundo.

Situación cáotica con decenas de vehículos aparcados en la carretera del Parque Nacional del Teide. / María Pisaca

Por primera vez desde que se contabilizan los visitantes, el territorio protegido que alberga el punto más alto de España contó con más de cinco millones de visitantes el pasado 2024, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esto lo convierte en el más visitado tanto de España como de Europa. Unas cifras que muestran la realidad de una zona que pide a gritos mayor control ante la masificación que está sufriendo. Tantos visitantes han provocado consecuencias notorias en el parque, como el desgaste de los senderos, la acumulación de basura, la circulación indebida de vehículos en áreas no permitidas, el deterioro de la vegetación autóctona y el auge de actividades sin control.