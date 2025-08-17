Nuevas obras en la TF-1 para mejorar el firme

El Cabildo de Tenerife informa de que durante esta semana, hasta el viernes 22 de agosto, se ejecutarán obras de mejora del firme de la autopista del Sur (TF-1) a la altura de El Porís y El Tajao. En concreto, se actuará en los puntos kilométricos 37 y 47, y del 39 al 31, en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas, con el fin de ocasionar las menores molestias posibles a los conductores. De esta forma, y según destaca la Corporación insular, continúan las labores de rehabilitación del firme de esta transitada vía.

Las obras que se realizarán esta semana, y que comenzaron ayer domingo, implican la puesta en marcha la puesta en marcha de un bypass con disminución de carriles, «con un carril por sentido de circulación». Asimismo, se procederá al cierre del carril derecho utilizándose el carril interior como alternativa al tráfico.

Precaución

Desde el Cabildo de Tenerife se solicita a los usuarios de la autopista del Sur que extremen las precauciones y que «sigan, en todo momento, las indicaciones realizadas por el personal de Carreteras y la señalización que se ha instalado en la zona donde se realizarán las labores de mejora».

Fuentes de la Corporación insular destacan que las obras de rehabilitación del firme en la TF-1 son «fundamentales» y necesarias, «ya que la autopista del Sur es una de las principales arterias de comunicación de la isla de Tenerife». Ésta soporta diariamente un volumen de tráfico superior a los 70.000 vehículos.

Además de la renovación del firme, el proyecto contempla otras actuaciones complementarias, como la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el recrecido de las biondas y mediana, la colocación de capta faros, el repintado completo de la señalización horizontal, la instalación de barreras rígidas de hormigón y la colocación de pretiles en los puentes. «Todas estas medidas tienen como finalidad reforzar la seguridad y la comodidad de los miles de conductores que utilizan diariamente la autopista», resalta el Cabildo de Tenerife.