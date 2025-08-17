El Cupón de la ONCE deja cerca de un medio millón de euros en Tenerife

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es el Cupón Extra de Verano de la ONCE. Sigue la suerte para Canarias. Y es que tras el Euromillones y la Lotería Nacional, el sorteo celebrado el viernes 15 de agosto, trajo una lluvia de premios a Canarias, donde se repartieron 800.000 euros en dos de sus islas más representativas: Tenerife y Lanzarote.

En total, 20 cupones fueron agraciados con 40.000 euros cada uno, lo que coloca al archipiélago entre las comunidades autónomas más beneficiadas del país por este sorteo extraordinario.

En La Orotava (Tenerife), se vendieron 10 cupones premiados, todos con un premio individual de 40.000 euros, sumando un total de 400.000 euros inyectados directamente a la economía local.

Lo mismo ocurrió en Arrecife (Lanzarote), donde otros 10 cupones resultaron premiados con idéntica cuantía, elevando también allí la cifra repartida a 400.000 euros.

Este reparto equitativo consolida a Canarias como una de las regiones más afortunadas en esta edición del Extra de Verano, junto a otras zonas de España como Galicia, Andalucía o Extremadura, pero con una concentración especialmente notable en dos únicos municipios canarios.

Un sorteo con más de 24 millones de euros repartidos en toda España

El Cupón Extra de Verano de la ONCE ha dejado en total 24.160.000 euros en premios, distribuidos en diferentes categorías:

1 premio mayor de 15 millones de euros , vendido en Granada

, vendido en Granada 6 premios de 1 millón de euros en comunidades como Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía

en comunidades como Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía 79 premios de 40.000 euros , entre ellos los 20 cupones canarios

, entre ellos los 2.270 premios de 1.200 euros a cifras parciales

Aunque el gran premio de 15 millones de euros viajó a Granada, y los de un millón se distribuyeron en provincias como Toledo, Lugo o Alicante, el reparto por cantidad acumulada coloca a Canarias en un segundo plano muy destacado, gracias a la concentración de premios medianos (40.000 euros por cupón) que suman más que algunos premios individuales de millón.

Con 800.000 euros totales en solo dos puntos de venta, la comunidad autónoma se posiciona como una de las más beneficiadas en relación al número de premios por localidad.

¿Cómo se juega a la ONCE?

La ONCE recuerda que sus sorteos forman parte de una lotería social y segura, comprometida con el juego responsable. La organización prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, y emplea sistemas internacionales de control avalados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Además, los cupones no solo se adquieren a través de más de 20.700 vendedores autorizados, sino también en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.

Más allá de las cifras, estos sorteos extraordinarios representan una oportunidad para muchas familias. Ya sea en una ciudad peninsular o en un municipio canario como La Orotava o Arrecife, un cupón puede ser el comienzo de un cambio significativo.

Además, estos premios refuerzan la importancia del trabajo de los vendedores y vendedoras de la ONCE, quienes no solo ofrecen suerte, sino también un modelo de inclusión laboral que genera impacto social.