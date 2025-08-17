El Cabildo busca un cambio en la Ley de Aguas para evitar el colapso del suministro

El Cabildo de Tenerife pide un cambio en la Ley de Aguas de Canarias para mantener el modelo privado del agua y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan las galerías y pozos de la Isla, que aportan la mayor parte del caudal que abastece a los tinerfeños. La Corporación insular ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante una solicitud que considera «vital» para garantizar el suministro de este servicio básico a largo plazo en la Isla.

Esta ley, que se mantiene en vigor pese a ser aprobada hace 35 años (1990), establece que las comunidades de aguas –las asociaciones que reúnen a los propietarios de galerías y pozos– tienen hasta el año 2040 para mantener la explotación privada de los recursos hídricos subterráneos. A partir de ese año pasarán a manos públicas y serán las administraciones las que tomen la titularidad y la gestión.

El Gobierno insular ha iniciado el proceso para ampliar el plazo porque, aunque todavía queden 15 años para la expropiación de estas perforaciones, la incertidumbre que genera entre las comunidades ha comenzado a tener repercusiones en el sistema. Según el Cabildo, a medida que se acerque 2040 se agravarán, pondrán en riesgo el sistema de suministro de agua en la Isla y provocarán una merma en el caudal que desembocará en una crisis hídrica sin precedentes.

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, asegura que algunas comunidades de aguas ya han comenzado a reducir sus inversiones, lo que amenaza con causar «descensos en los caudales que provocarían un grave problema que se sumaría a otros que ya afectan a este bien básico, como la sequía». Hay que recordar que Tenerife se encuentra en emergencia hídrica desde octubre de 2024. Pérez subraya además que esta «inseguridad» que genera la Ley de Aguas afecta de forma especial a una isla, Tenerife, que «obtiene la mayor parte del agua que abastece a la población de estas galerías y pozos».

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, visita los trabajos de mejora en Taborno. / ED

El 70% del fluido que llega a los grifos de los tinerfeños proviene de estas captaciones subterráneas, en un sistema único en el mundo que crearon en el siglo XIX los agricultores ante la falta de afluentes superficiales y la necesidad de garantizar el riego con la gran expansión agraria que comenzó en esa época y alcanzó su máxima expresión en los años 50 y 60 del siglo pasado. En este sentido, Tenerife y otras islas de la provincia occidental –principalmente La Palma– tienen una dependencia de estas explotaciones que no se da en la provincia de Las Palmas, en la que la proporción del suministro de agua de mar desalada es mucho mayor.

«No hay tiempo para asumir este cambio drástico en un sistema tan importante para los tinerfeños que sigue dependiendo de las galerías y pozos, y el tiempo corre muy en contra», defiende Blanca Pérez, que añade: «Las comunidades más importantes sí tendrían medios para obtener las concesiones de explotación que las administraciones públicas tendrán que liderar a partir de 2040 pero las pequeñas no. Esto conllevaría una merma de agua imposible de reemplazar en 15 años, lo que pondría en riesgo el abastecimiento. Y no hay recetas mágicas». De hecho, la propia Ley de Aguas establece que quienes al término de dicho plazo se encuentren utilizando los caudales en virtud de un título legítimo, tienen derecho a la obtención de la concesión administrativa.

El Cabildo no entiende que haya que cambiar un sistema que «ha funcionado durante tantos años y ha sido posible gracias al esfuerzo de miles de isleños». «¿Por qué no se puede mantener esta fórmula privada si lleva tanto tiempo dando buenos resultados y garantizando el abastecimiento de agua?», se pregunta la consejera insular de Medio Natural, para remarcar: «Hay otros muchos servicios que se han privatizado, pues son inasumibles por sus elevados costes para las administraciones públicas, y no ha pasado nada».

Blanca Pérez califica de «falsa» la creencia de que la propiedad de estas galerías y pozos está concentrada en muy pocas manos, en los conocidos como aguatenientes, término utilizado como una derivación peyorativa de terrateniente. «Las participaciones de las comunidades de aguas están muy repartidas entre los tinerfeños precisamente porque surgieron como una iniciativa de la gente del campo para regar sus explotaciones», señala la consejera del Gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular.

Censo de galerías y pozos

En este momento hay 589 galerías activas de 1.121 totales y 180 pozos de 398 en Tenerife. El resto de estas minas de agua están inactivas –la mayoría porque no encontraron afluentes subterráneos – o han sido clausuradas. Todas ellas se encuentran en manos privadas porque comenzaron a excavarse hace 175 años gracias a la inversión particular de los agricultores, a los que no les quedó otro remedio que abrir cavidades bajo tierra para buscar en el acuífero profundo un recurso que escaseaba en la superficie. Las características orográficas de Tenerife, con una pronunciada pendiente, impiden por un lado que el agua se estanque y por otro que haya zonas donde construir grandes embalses.

¿En cuántas manos están las comunidades propietarias de estas galerías y pozos? Carlos Acevedo, secretario de la Cámara de Aguas, la asociación que aglutina a la mayor parte de las comunidades de aguas de Tenerife, unas 200, calcula que las participaciones están en manos de 20.000 personas en toda la Isla. Lo detalla en la sede de esta entidad en el municipio de Los Realejos: «Es falso que pocas manos acaparen la propiedad de las galerías y los pozos. Es una actividad con participaciones muy repartidas, especialmente entre los agricultores. Es difícil saber exactamente cuántas personas participan pero 20.000 es una cifra aceptable para Tenerife».

Acevedo matiza que la Cámara realizó recientemente un estudio con 40 de las cerca de 200 comunidades asociadas. El número de comuneros –como se conoce a quienes tienen acciones en estas comunidades– era de unos 10.000. «Ojo, ese dato hay que depurarlo: puede ser que un comunero de una comunidad también tenga participaciones en otra. Y recuerde que las propias comunidades generalmente gestionan varias galerías. Pero le puedo asegurar que no hay actividad económica en el Archipiélago tan repartida como esta».

Carlos Acevedo también es secretario de una de las comunidades más importantes de Tenerife: Barranco de Vergara, dueña de las dos galerías que dan más agua de Canarias: Vergara 1 y 2, ambas en el municipio de La Guancha. Precisamente Vergara es para Acevedo un ejemplo que desmitifica esa idea monopolista de los aguatenientes: «Unas 600 personas tienen participaciones en esta comunidad y no hay ninguna que supere el 4%. Claro que hay gente que tiene muchas participaciones pero la inmensa mayoría tiene pocas y se han ido heredando de padres a hijos. Si divide las 3.420 participaciones entre 600 propietarios sale la media: no llegan a seis por cabeza».

La novela ‘Guad’

«Estábamos a dos mil metros y aparecieron los gases. ¡Los muy puñeteros! Te ponías a descansar y cuando ibas a levantarte no te respondían ni las piernas ni los brazos.Te dejaban deshuesado y paralítico, y si no te sacaban pronto de allí comenzaba el ahogo». Es un extracto de la novela Guad, término que proviene del árabe wadi y que significa río. Es un clásico de la literatura canaria del escritor y periodista Alfonso García Ramos que se inspira en las galerías. La dureza de las perforaciones que sufrieron los cabuqueros, los barrenos, los gases volcánicos, las perras de vino para calmar las penas...

El mundo de la extracción de agua del corazón de las montañas de Tenerife, que ha pervivido a lo largo de los años en una oscuridad similar a la de estas cavidades pese a su enorme importancia, protagoniza a base de kilos de dinamita y litros de sangre y sudor un episodio clave en la historia de Canarias. Ese valor tan poco conocido lo resume el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Adolfo Hoyos-Limón en su libro Apuntes sobre Agua y Sociedad en Tenerife: «La obra tinerfeña en materia de alumbramiento y aprovechamiento de agua ha permitido vivir y prosperar a la Isla desde finales del siglo XIX y ha acabado cristalizando en algo digno de admiración por su dimensiones globales y por lo que deja adivinar de iniciativa, perseverancia y sacrificio de sus promotores... Ha funcionado, y por cierto no tan mal como algunos piensan, porque nos ha permitido beber y comer desde hace más de un siglo».

Otro experto, el ingeniero técnico de obras públicas e hidrólogo Juan José Braojos, defiende el mantenimiento de este sistema tan esencial pese a la lógica merma de las aguas que se acumulan en los intestinos de la Isla. En su libro Alumbramientos, agotamientos y fracasos en los 175 años de historia de las galerías de Tenerife, editado en 2023, Braojos explica: «Se ha cuestionado la continuidad de la presencia de las aguas subterráneas en la oferta hídrica insular y resulta que quedará garantizada con una importante aportación. Gracias a las obras de captación se dispondrá, en el futuro y de continuo, de unos 100 hectómetros cúbicos al año [100.000 millones de litros] de agua convencional. De no haber existido tales obras, el aporte se limitaría a los 22 hectómetros cúbicos al año que antaño alumbraban los nacientes naturales».

A su entender, «la extracción de gran parte de estas reservas, además de no haber sido una operación baldía, ha tenido como contrapartida poder disponer de un aporte de agua subterránea permanente en el tiempo, de la que podrán beneficiarse las futuras generaciones».

Trabajadores de la galería de Vergara del municipio tinerfeño de La Guancha observan el nivel del acuífero. / E.D.

Braojos detalla que a las primeras galerías que irrumpieron en el acuífero profundo o basal «les aguardaba el ingente volumen de agua que entonces constituía la gran reserva hídrica insular», reserva que según este autor «después de ser explotada por las obras de captación, ha mermado considerablemente y aún seguirá haciéndolo». Ahora bien, analizando el histórico de caudales y alumbramientos de las cuatro últimas décadas se ha constatado en varias galerías que «el tramo final de sus respectivas curvas de agotamiento lo constituye una larga recta, prácticamente horizontal, producto del mantenimiento desde hace decenas de años de un pequeño caudal que aún las mantiene productivas». Es un caudal en el que estaría participando, en gran medida, el agua de lluvia infiltrada.

Se ha estimado en 263.000 millones de litros la recarga de agua de lluvia al año y de estos sólo 4.000 millones de litros afloran a la superficie a través de los manantiales. Para entender la dimensión de estas cantidades basta un dato: 263.000 millones de litros llenarían más de 105.000 piscinas olímpicas. El resto o bien se acopia en el subsuelo, retenido por los diques, o bien discurre por las entrañas de la Isla, conformando, en algunos casos, auténticas escorrentías subterráneas que, acordes en caudal a las dimensiones del cauce que las transporta, acaban descargando sobre el acuífero basal o profundo que, a su vez, descarga en el mar.

La pretensión del Cabildo de prolongar el status quo de la gestión del agua toca un asunto controvertido en la historia de la política en Canarias. La Corporación insular defiende, más allá de este trasfondo, un cambio práctico en la Ley de Aguas para ampliar la concesión a los dueños de las galerías y pozos con el fin de garantizar el abastecimiento a largo plazo de los habitantes de la Isla, pues entiende que a 15 años vista del giro en el modelo que promueve esa ley las administraciones públicas no están preparadas para asumir esa gestión ni hay tiempo para construir las infraestructuras de desalación de agua de mar que se precisarían para compensar las posibles pérdidas de caudales subterráneos.

Tensiones políticas

El socialista Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria 1936-2023) ya intentó durante sus dos etapas como presidente del Gobierno de Canarias (1983.1987 y 1991-1993) que estas explotaciones fueran públicas. A lo más que se llegó durante la etapa de Lorenzo Olarte al frente del Ejecutivo regional fue a establecer en la mencionada Ley de Aguas de 1990 un plazo de 50 años para que en 2040 se produzca esta nacionalización. Saavedra volvería a intentar acelerar el proceso cuando volvió a la Presidencia en 1991. Pero los riesgos que entrañaba esa decisión en sistemas como los de Tenerife y La Palma, y una gran oposición de las propias comunidades de aguas, que habían sido las que construyeron las galerías y pozos, estuvieron en parte detrás de la moción de censura que lo desalojó del poder en el año 1993.

Carlos Acevedo elude entrar en el debate político. El secretario de la Cámara de Aguas se limita a reconocer que este plazo legal provoca «incertidumbre» en el sector y a defender que la existencia de estas explotaciones se debe al «enorme esfuerzo que han hecho y siguen haciendo los comuneros». Enumera múltiples gastos, ya no solo para mantener las galerías y los canales de distribución, sino para financiar las perforaciones, que se siguen realizando. «Ahora mismo estamos perforando en las galerías de Vergara para garantizar el suministro y cada metro, en condiciones normales, no baja de los 3.000 euros», asegura, para concluir: «Este y otros muchos gastos los pagan los comuneros con sus cuotas». n