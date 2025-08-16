Así se vio la tormenta de calima y truenos en Canarias desde el espacio

Canarias vivió este viernes una jornada marcada por un brusco contraste meteorológico. Lo que empezó como un día típico de calor intenso y calima, especialmente en Gran Canaria, acabó sorprendentemente transformado por una tormenta localizada con truenos, lluvia con barro y aparato eléctrico.

Este fenómeno, inusual en estas condiciones, se asoció a un núcleo convectivo detectado en la zona sureste de la isla. La calima en niveles altos parece haber propiciado la condensación de nubes medias, favoreciendo el desarrollo de esta tormenta repentina.

El 112 Canarias informó sobre la aparición del fenómeno y solicitó precaución en carretera, ante la posible pérdida de visibilidad por la mezcla de lluvia y barro, así como por el riesgo de deslizamientos o accidentes.

Aunque se trató de un episodio puntual, el contraste con las condiciones previas y la intensidad del fenómeno lo convirtieron en una alerta inesperada para la población.

Un día abrasador en todo el Archipiélago

Pese a la tormenta registrada, la previsión para este sábado mantiene la alerta por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica una jornada muy calurosa en toda Canarias, con máximas que alcanzarán los 34 ºC, especialmente en zonas del sur de Gran Canaria.

Además, se espera una presencia persistente de calima en niveles altos, lo que continuará afectando la visibilidad y la calidad del aire en algunas islas.

15/08 22:54 Avisos activos pasado mañana en Canarias por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/0ZcNVlogeZ — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) August 15, 2025

Las condiciones generales serán de cielos poco nubosos, aunque se registrarán intervalos de nubes medias por la mañana y nubosidad baja en zonas del norte.

Gran Canaria será una de las islas más afectadas, con valores térmicos extremos previstos en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sudeste, sur y oeste, donde se alcanzarán los 34 ºC. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en zonas altas y laderas orientadas al sur y oeste.

¿Qué esperar del tiempo este sábado en Canarias?

Gran Canaria

Tras la tormenta del viernes, el sábado se espera cielo poco nuboso, con algunas nubes medias al amanecer. Nubosidad baja en el norte por debajo de los 500 metros. Persistirá la calima ligera. En medianías y zonas altas, se esperan temperaturas máximas de hasta 34 ºC. El viento alisio será fuerte en los litorales del sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27 ºC

Fuerteventura

Se prevé una jornada de cielos despejados con nubes medias por la mañana. La calima en altura persistirá. En el interior del sur, las temperaturas seguirán en aumento, pudiendo alcanzar los 34 ºC. El viento del norte será moderado, con rachas fuertes en el sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 23 / 29 ºC

Lanzarote

Cielos mayormente despejados, con nubes medias por la mañana y algo más de nubosidad al oeste y norte durante las primeras y últimas horas del día. La calima se mantendrá en altura. Máximas superiores a 30 ºC en el sureste. Viento del norte moderado con rachas fuertes en el interior sur.

Arrecife: 23 / 29 ºC

Tenerife

Se esperan cielos despejados, con más nubosidad en el norte por debajo de los 600 metros. La calima en altura será notable, y las temperaturas máximas podrían superar los 30 ºC en medianías del sur, este y oeste. El viento alisio moderado, con rachas fuertes en el litoral sureste, noroeste y en la zona de Anaga por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 23 / 29 ºC

La Gomera

La jornada presentará intervalos de nubes medias y calima ligera. Se prevé un ascenso de temperaturas en medianías del sur, superando los 30 ºC. El viento del nordeste soplará con fuerza en costas del este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23 / 28 ºC

La Palma

Cielos despejados en general, con nubosidad en el norte y este por debajo de los 800 metros, especialmente a primeras y últimas horas. La calima podría aparecer en altura. Las máximas aumentarán en las medianías del oeste. El viento alisio será moderado, con brisas en la vertiente occidental.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 ºC

El Hierro

Predominarán los cielos poco nubosos con algo de nubosidad media y alta. Calima ligera en niveles elevados. Las temperaturas más altas se registrarán en medianías del sur, este y oeste. El viento será alisio moderado, con rachas localmente fuertes.

Valverde: 17 / 22 ºC