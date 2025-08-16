Fiesta, vino y sandía por San Roque, en Tenerife

Miles de personas, muchas de ellas, peregrinos, abarrotaron este sábado, 16 de agosto, las calles de Garachico para celebrar, un año más, la tradicional Romería de San Roque. No se cumplió eso de que «el que va a Candelaria no va a San Roque». La jornada estuvo protagonizada por la fiesta, la comida, el vino, la música popular y la sandía.

La tradición marca que cada 16 de agosto, sea el día que sea, Garachico celebre la romería de su patrón: San Roque. Las cintas de colores, símbolo característico del peregrino de Montpellier, se agitan y los ajijides suenan porque San Roque sale en romería para recordar la epidemia de peste bubónica que azotó al municipio entre 1.601 y 1.606, y cuya salvación se atribuye a San Roquito, como cariñosamente se le llama en Garachico.

Aunque la romería partió en torno a las 14:30 horas desde la plaza Ramón Arocha, en los alrededores del antiguo muelle, el esperado 16 de agosto comienza en el municipio de Garachico desde bien temprano. El tradicional Viva San Roquito despierta a los vecinos anticipando una jornada llena de alegría, fervor y devoción. Miles de peregrinos llegaron a la ermita de San Roque para escuchar la tradicional eucaristía y procesionar entre tambores de El Pinar, chácaras, el salto del pastor y pétalos de flores hasta la iglesia de Santa Ana. Las garachiquenses expulsan ajijides de sus gargantas con la facilidad propia de la tradición y la emoción.

La actriz Mar Gutiérrez, pregonera de las fiestas garachiquenses, hace vibrar sus cuerdas vocales para honrar al patrón y destaca que en su pregón hizo alusión a los ajijides, «al recuerdo de cómo los echaban en la carreta de Calisto y Tolina». «Cómo María la de los huevos y Mima echaban los ajijides y yo quedaba absolutamente maravillada. Al entrar la romería aquello era una explosión increíble y yo, después de acabada la romería, los ensayaba a puerta cerrada en mi cuarto. Pienso echarle muchísimos ajijides a San Roque como marca la tradición», declaró.

Tras la misa en la parroquia de Santa Ana, San Roque se traslada hasta el punto de partida de la tradicional romería, donde el calor ya se siente en el recinto, donde las carretas y las yuntas esperan su salida.

Reparto de comida

Unas 6.000 personas, según la Policía Local, disfrutan de la fiesta con la misma ilusión de cada año, repartiendo vino, huevos duros, gofio amasado, carne asada o sandía para aliviar la subida de la temperatura en Garachico. La música se entona entre las parrandas y grupos folclóricos que recuerdan que los compases de Canarias viven en el pueblo y en el sentir popular, en las calles adoquinadas de municipios de gran tradición y bagaje cultural como es Garachico.

Una de las más antiguas

La Romería de San Roque en Garachico es una de las más antiguas de Tenerife. Aunque la devoción al francés nace en el siglo XVII, la celebración de la romería tal y como se conoce en la actualidad data de la década de los sesenta del siglo XX. Muchos vecinos del municipio viven desde entonces, sin fallar a ninguna edición, el 16 de agosto como el día más grande del calendario.

La romería contó este año con la participación de 32 carretas y 19 carros pequeños

Carretas

El músico José Baute, autor del célebre Viva San Roquito, creado en el año 1969, saca su carreta familiar como cada año. «Mi carreta salió en la primera romería que se celebró en 1.960. Fue una de las tres carretas que salió en esa romería y desde entonces no he dejado de salir. Aunque reconozco que a veces las fuerzas fallan y uno duda si salir en romería otro años más», reconoce empapado en sudor y con la mirada emocionada al llegar con San Roque a la iglesia de Santa Ana.

Y como esta carreta, hay tantas otras que llevan décadas saliendo a la calle cada 16 de agosto: Los Costeros, El Remo, Los Gofitos o Palos de Matos. En esta edición, según la Comisión de las Fiestas en honor a Santa Ana y San Roque, han sido 32 carretas y 19 carros pequeños los que se han querido sumar al día gran del francés en Garachico.

«Me parece genial la acogida que nos han dado en la Romería de San Roque en Garachico. Nos hemos unido a una parranda de aquí y nos lo pasamos estupendamente. Venimos de Tegueste, Valle Guerra y Tejina con una guagua pequeña alquilada y diecisiete personas dentro. Hemos querido ser responsables con la movilidad y decidimos venir todos juntos en esa guagua», comenta Yaiza Báez, una de las romeras participantes.

La de Garachico, en honor a San Roque, es una romería abierta a la participación, que termina a la orilla del mar, con el santo recibiendo a los miles de romeros que deciden acompañarlo, «para que el próximo año volvamos con devoción», tal y como entona el tradicional Viva San Roquito.