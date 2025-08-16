Aeropuerto

La niebla impide el aterrizaje de 9 vuelos en Tenerife Norte

Según informó Aena, el aeropuerto tinerfeño tuvo que activar los Procedimientos de Baja Visibilidad

Situación de Tenerife Norte tras sufrir una densa niebla

Situación de Tenerife Norte tras sufrir una densa niebla / Cámara en directo del Aeropuerto Tenerife Norte

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La intensa niebla en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna impidió este sábado, 17 de agosto, el aterrizaje de varios vuelos, que fueron desviados al aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía. Al cierre de esta edición, ya se habían desviado nueve vuelos, según informó Aena.

El aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna tuvo que activar los Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP), como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas que afectaban a la zona.

Debido a la intensa niebla, los aviones tenían dificultad para aterrizar en el aeropuerto, aunque la baja visibilidad no afectó a ninguna de las salidas previstas, según informó Aena a este periódico. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents