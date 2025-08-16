La niebla impide el aterrizaje de 9 vuelos en Tenerife Norte

La intensa niebla en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna impidió este sábado, 17 de agosto, el aterrizaje de varios vuelos, que fueron desviados al aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía. Al cierre de esta edición, ya se habían desviado nueve vuelos, según informó Aena.

El aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna tuvo que activar los Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP), como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas que afectaban a la zona.

Debido a la intensa niebla, los aviones tenían dificultad para aterrizar en el aeropuerto, aunque la baja visibilidad no afectó a ninguna de las salidas previstas, según informó Aena a este periódico. n