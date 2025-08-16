La licencia de la geotermia pasa a examen público

El Ayuntamiento de Vilaflor somete a información pública la licencia urbanística provisional solicitada para las instalaciones anexas y la ejecución de perforaciones de investigación geotérmica. Se trata del proyecto Sondeo TF-Sur que promueve la entidad Energía Geotérmica de Canarias, SLU, que no requiere de evaluación de impacto ambiental simplificada. Quienes quieran presentar alegaciones al respecto, cuentan con 20 días hábiles a partir de hoy, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El objetivo del proyecto Sondeo TF-Sur es alcanzar y evaluar, mediante la realización de perforaciones profundas de carácter exploratorio del subsuelo, los posibles recursos de este tipo existentes en el subsuelo del sur de la isla de Tenerife. Consiste en realizar perforaciones profundas de tipo vertical (2.500-3.000 metros) o desviado (3.000-3.500 metros). El coste total de las prospecciones superará los 80 millones de euros. Los emplazamientos de los sondeos previstos ocuparán una dimensión aproximada de 6.500 metros cuadrados, dejando en el interior del área de trabajo todas las instalaciones y equipos de trabajo protegidos por una valla de cerramiento perimetral.

Energía Geotérmica de Canarias, la empresa que promotora, solicitante de la licencia urbanística y la encargada de llevar a cabo los trabajos, está formada por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) –vinculadas al Cabildo de Tenerife–, la empresa DISA y la sociedad islandesa Reykjyavik Geothermal. la previsión es que los primeros sondeos de realicen en otoño de este año.

Las instalaciones necesarias para la generación, básicamente turbinas y conducciones de vapor, ocupan una superficie que permite asegurar que está muy lejos del impacto visual de los parques eólicos o fotovoltaicos con quienes sí comparte una extraordinaria virtud: no contamina. En un territorio limitado y altamente protegido, como el de Tenerife, la baja ocupación de suelo –hasta veintidós veces menos que cualquier otra renovable en equivalencia de generación– constituye otro elemento a tener en cuenta.

Dado que se trata de un proyecto pionero en España, con alta complejidad técnica y ubicado en una Región Ultraperiférica con condiciones logísticas exigentes, se ha solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una ampliación mínima de un año en los plazos de ejecución, con el objetivo de no perder esta oportunidad estratégica para Canarias.

Esta primera investigación en el subsuelo de Tenerife se realizará en el sur de la isla porque existen fundadas esperanzas de encontrar altas temperaturas que permitan la producción de vapor de agua para mover las turbinas que generarán, según el yacimiento, entre cinco y veinte megavatios, una cantidad de energía que posibilitaría el abastecimiento íntegro de una ciudad como Santa Cruz durante un año.