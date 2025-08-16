Solo el 35% de los tinerfeños llega a pie en 15 minutos a los servicios básicos

El 35% de los tinerfeños, algo más de tres de cada diez, tiene acceso a pie en 15 minutos a los cuatro servicios esenciales: escuelas, centro de salud, trabajo y comercios. Pocos y no es algo baladí. El estudio sobre el Reto Demográfico del Gobierno de Canarias deja a la Isla como la segunda del Archipiélago en cumplir con el modelo de la ciudad del cuarto de hora, pero muy lejos del umbral del 75% establecido por la Asociación Española de Técnicos Urbanísticos (AETU).

El diagnóstico del informe regional establece, en concreto, que el 34,9% de la población de Tenerife tiene esa temporalidad en el acceso a pie a espacios básicos como centros culturales, deportivos, sanitarios o educativos. El porcentaje la deja detrás de Gran Canaria, pero con un suspenso sobre lo que recomienda la AETU.

El concepto de la denominada ciudad del cuarto de hora es algo nuevo, con apenas algo más de un lustro de vigencia, que plantea un cronourbanismo diferente en el que preservar la calidad de vida requiere otras relaciones entre dos componentes esenciales de la vida urbana: el tiempo y el espacio. Una iniciativa relacionada de forma directa con la mejora de la movilidad y propia de un planeamiento moderno, cuya propuesta es que la mayoría de las necesidades y servicios de los ciudadanos deberían estar a distancias a pie o en bicicleta menores a 15 minutos desde cualquier punto de la urbe.

Se busca reducir la necesidad de usar el coche privado para disminuir la contaminación y mejorar la calidad de vida de los vecinos. La Isla está, por ahora, muy lejos.

Tenerife obtiene, por contra, datos «muy positivos» en el acceso a centros sociales, espacios libres y zonas verdes, a los que llega el 96,2% de la población frente al 91,7% en Canarias. En coche, con un tiempo máximo de 10 minutos, la cobertura sube al 98,1%.

La cobertura de las actividades cotidianas en coche alcanza en Tenerife el 96,5% de la población, el valor más alto de Canarias

Respecto a las actividades cotidianas, el porcentaje de población con cobertura a pie representa el 48,5%, muy por debajo del umbral establecido, pero por encima del promedio autonómico (39,5%). En coche, esa cobertura aumenta hasta alcanzar el 96,5%, el valor más alto de toda Canarias.

El transporte público que gestiona en su mayor parte Titsa, empresa del Cabildo, cubre en promedio el 77% de la población, superando el umbral del 75% de la AETU. Sin embargo, diez municipios no alcanzan este porcentaje , evidenciando importantes desigualdades en la cobertura del servicio. Así, en el acceso a pie a guaguas, sobre todo, o tranvía (en el área Metropolitana) destaca el déficit de La Orotava o La Laguna, en ambos casos por debajo del 50%.

Tenerife cuenta con 859.904 vehículos censados que representan el 47% del total de Canarias. La ratio por habitante (945.000) es aproximadamente 2:1. El índice de motorización (vehículos por cada 1.000 habitantes) de la Isla es de 870 (Istac, 2023), un 0,40% superior al regional. Destaca el caso del municipio de Vilaflor de Chasna, que llega a 1.662 por 1.000.

Movilidad

El Estudio de la Movilidad con big data del Ministerio de Transportes registra 5.343.343 desplazamientos diarios, contemplando vehículos particulares y guaguas, lo que equivale al 45,35% del total de Canarias. Santa Cruz de Tenerife es el municipio con mayor número, 1,2 millones.

En la ratio de desplazamientos se observa que cada seis habitantes se genera al menos un movimiento diario en vehículo privado hacia los centros de actividad, lo que confirma la dependencia del medio de transporte particular, justo lo contrario de la movilidad sostenible a la que aspira Tenerife.

El estudio concluye que la movilidad en la Isla refleja una gran variabilidad en los desplazamientos diarios, lo que evidencia la diversidad de actividades económicas y residenciales. Esta distribución desigual se traduce en diferentes roles entre municipios. Trece ejercen como centros de atracción, gracias a su oferta de empleo, servicios especializados o actividades comerciales; son los destinos claves de movilidad diaria. El resto, hasta 31, actúan como emisores de desplazamientos. Esto indica que una parte importante de la población reside en zonas con menor oferta de servicios y oportunidades laborales.

Santa Cruz es el municipio con mayor volumen de movimientos de salida, lo que podría señalar una desconexión entre la oferta residencial y las oportunidades laborales o de servicios en la capital. Estaría relacionado con zonas dormitorio o con la saturación en ciertas áreas, lo cual impulsa a buscar alternativas en otros sitios.

La movilidad es un reto a corto y medio plazo en Tenerife. No parece cercana la fecha en la que se pueda calificar de sostenible.