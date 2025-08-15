La Villa Mariana viaja a su pasado guanche

Al caer la tarde del 14 de agosto, la Villa Mariana detiene su habitual alboroto para sumergirse en un viaje al pasado. La imagen de la Virgen de Candelaria abandona la penumbra de la Basílica y se encamina hacia el recinto situado frente al Ayuntamiento de Candelaria –en sustitución de la tradicional Plaza de la Patrona, en obras este año– para convertirse en testigo y protagonista de un ritual que ha sobrevivido al paso de los siglos: la Ceremonia de los Guanches.

A su alrededor, muchos de los peregrinos que han ido llegando se agolpan en la puerta de la Basílica para verla de cerca antes de que salga la procesión. Algunos llevan flores, otros botellas de agua medio vacías y casi todos arrastran el cansancio en las piernas. Tras una breve parada, muchos de ellos acompañan a la Morenita en procesión hasta el recinto donde comenzará la Ceremonia, representada por el colectivo Los Guanches de Candelaria.

Entre la multitud está Teresa García comprándose un helado para combatir el calor. Es de La Laguna y ha peregrinado unas seis veces (cree) a Candelaria. Este año, sin embargo, el calor la ha obligado a acortar el camino.

La imagen en procesión por la calle La Arena (arriba), una niña guanche toca el bucio junto a su madre en plena representación (centro) y dos guanches escenifican el encuentro con la Virgen (abajo). | ANDRÉS GUTIÉRREZ

«Optamos por venir a saludar a la Morenita y regresar a casa», explica. Recuerda que la primera vez peregrinó junto a su familia, recorriendo la Autopista del Sur, y que en todas las ocasiones la motivó «la paz que sentía y el creer en la Virgen».

Un par de metros por delante, David Gutiérrez y Daniela Lorenzo se abren paso entre la gente buscando un lugar para sentarse. Salieron desde La Laguna sobre las 17:00 horas y aseguran que el Camino Viejo se les ha hecho «pesado» por las altas temperaturas.

A la altura del Llano del Moro se encontraron con el resto de sus amigos, que quisieron salir «desde más adelante para no hacer tantos kilómetros». «Lo hemos pasado muy bien, pero ahora mismo solo estamos pensando en cenar y descansar», comentan entre risas.

La Ceremonia de los Guanches constituye el núcleo identitario de las fiestas patronales y es una de las representaciones de carácter religioso-festivo más antiguas de Canarias. Se trata de una festividad que lleva más de 200 años llevándose a cabo, aunque no todos los historiadores coinciden en el lugar y la fecha de aparición de la imagen de la Virgen de Candelaria.

La Villa Mariana viaja a su pasado guanche

Sin embargo, la mayoría concuerdan con el primer cronista de la Virgen recogida por el fraile dominico Alonso de Espinosa en 1594, quien describió con detalle el hallazgo de la imagen en la playa de Chimisay –hoy El Socorro, en Güímar– antes de la conquista castellana de Tenerife.

A las 19:51 horas, la imagen de la Virgen llegó con su manto dorado al recinto del Ayuntamiento, donde la esperaban los guanches ataviados con pieles y bucio. La representación, dividida en tres actos, se desarrolló en un ambiente solemne, roto únicamente por la voz de los narradores –este año Luisa Machado y José Luis de Madariaga–, quienes dieron vida al texto histórico.

Tradición

El intenso calor que azota la Isla no frenó a los peregrinos. Poco a poco, Candelaria se fue llenando de grupos de amigos, familias y caminantes solitarios. «Necesito sentarme y agua», era la frase más sonada en los alrededores del Ayuntamiento, donde desde bien temprano empezaba a concentrarse la multitud para presenciar la Ceremonia Guanche.

A las 20:02 horas cesó el murmullo de la multitud y solo se escucharon las olas del mar. En ese instante, las voces de los narradores comenzaron a tejer la historia: «Apareció en un lugar desierto y muy seco, a la orilla de la mar [...] Yendo dos naturales por aquella costa, pastando su ganado cuando uno de los pastores vio a la Santa imagen situada sobre una peña».

Cerrando el acto, entre el eco grave de los bucios y los agudos silbidos, un guanche elevó a una bebé hacia la Morenita, en un gesto de ofrenda para pedir su protección y bendición. Instantes después, las voces del Colectivo Guanches de Candelaria rompieron el silencio con un sonoro «¡Viva la Virgen de Candelaria!». Privilegio de cargarla cada 14 de agosto

Al terminar la representación, algunos espectadores salían admirados; otros, en cambio, con un gesto de ligera decepción. «No es lo mismo verlo aquí que en la plaza, que es más espectacular», comentaba una mujer mientras se alejaba entre la gente.

Los Guanches de Candelaria, galardonados con la Medalla de Oro de Canarias este año por su preservación de las tradiciones canarias, está formado en gran parte por vecinos del lugar. Son los encargados de mantener viva esta tradición, transmitiéndola de padres a hijos. Las vestimentas, originarias del siglo XVIII y hechas de lana o cuero artesanal, se guardan celosamente el resto del año.

La ceremonia reúne a cerca de cien personas y los papeles principales –el mencey o los guanches del cuchillo y la piedra– se heredan. En cada nueva edición se incorpora a jóvenes que se suman por devoción, promesa o herencia familiar, asegurando que la memoria ancestral continúe latiendo en el corazón de Candelaria.

Seguridad

Durante la víspera del día grande de la fiesta, el dispositivo de seguridad registró 15 incidencias, entre ellas una relacionada con violencia de género y dos conatos de incendio en viviendas sofocados antes de llegar los efectivos.

El hospital de campaña atendió ocho incidencias, una de las cuales requirió su traslado al Hospital Universitario de Canarias. El resto fueron producto de golpes de calor, intoxicación etílica e insuficiencias respiratorias.

El dispositivo de seguridad que atenderá a las más de 100.000 personas que recibirá Candelaria hasta hoy para participar en la fiesta lo forman más de 600 efectivos.

El Cabildo aporta 400 asignados a la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, que coordina el operativo e incluye Protección Civil, Centro Coordinador de Operativa Insular (Cecopin), la Brifor, agentes de Medio Ambiente, el Consorcio de Bomberos y Movilidad y Carreteras. A esos 400 efectivos se añaden 200 de otras administraciones y entidades.

Otra medida preventiva y de seguridad la aplica Endesa hasta hoy, con un Plan de Contingencia para minimizar el riesgo de apagones en la Isla durante las fiestas. Entre las medidas, ha dispuesto un grupo electrógeno de 700 kilovoltioamperio para ser utilizado en caso de emergencia.

De forma adicional, ha realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su viabilidad en el escenario de demanda previsto y activa retenes técnicos con personal especializado para resolver cualquier incidencia que se presente, así como retenes de guardia, que podrán ser activados en caso necesario.