Los trabajadores de la prisión Tenerife II exigen una solución a los cortes de agua

El sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), ha denunciado públicamente que continúan los cortes en el abastecimiento de agua al Centro Penitenciario Tenerife II, una situación que, aseguran, «pone en grave riesgo la seguridad de los funcionarios y la estabilidad» de la cárcel tinerfeña, situada en El Rosario.

Nacho Fernández Delegado, representante de Tampm, ha recordado que en 2023, «durante el devastador incendio que asoló la Isla, la prisión «sufrió un grave desabastecimiento debido a la rotura de canales de agua que suministraban al centro». Con tal antecedente, el sindicalista hizo hincapié y denuncia que, «a pesar de la gravedad de aquel episodio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no hizo nada para evitar que volviera a ocurrir».

En la actualidad, la prisión Tenerife II cuenta con un aljibe «insuficiente para abastecer a una población reclusa que consume 270 metros cúbicos diarios». A juicio de Tu Abandono Me Puede Matar, se trata de una reserva totalmente insuficiente. La gravedad la han situado en que «no se realizaron obras de mejora, ni se amplió la capacidad de almacenamiento». La consecuencia de «esta falta de previsión» es que «se pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios», han lamentado.

El sindicato Tampm «exigen una respuesta inmediata y soluciones estructurales», al tiempo que denuncian «el abandono continuado» por parte de la administración penitenciaria.

El alcalde

«Todo sigue igual» y «el Estado ha escurrido el bulto», ha señalado Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, municipio que alberga la prisión. Hace apenas un mes que se pronunció en tal sentido.

El origen del problema está en que el municipio comparte infraestructura hidráulica con la prisión (de cuyo abastecimiento de agua y del saneamiento se encarga el Ayuntamiento rosariero), así como en la limitada capacidad de almacenamiento de la cárcel. Lo que sucedió en agosto de 2023 fue que se disparó la demanda de agua debido a la extinción y hubo daños en los canales de Río-Portezuelo y Aguamansa, el sistema colapsó, y el centro penitenciario se quedó sin suministro. El alcalde afirma que por aquellos días hubo momentos en que tuvieron que darle agua a la prisión mientras que «medio pueblo estaba sin ella».

Escolástico Gil ha propuesto como solución –ha sido muy insistente durante los últimos años– que la cárcel Tenerife II disponga de una conexión independiente. «No he dejado de buscar una solución con otras administraciones», ha incidido el regido, quien, ante la falta de respuesta, ha encargado la redacción de un proyecto para nuevas infraestructuras hidráulicas que resuelvan el problema. Si no se ejecuta porque no hay fondos, la situación continuará siendo la misma. También ah apuntado que basta con incluir la dotación que necesita Tenerife II en los 15 millones de inversión que el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) preveía ya en 2023.