¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes
Cine, música y tradiciones centran la programación
Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y tradiciones, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, vete abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.
Cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, En la corriente (Suyoocheon, 2024), la última joya del aclamado director surcoreano Hong Sangsoo, quien además de dirigir y escribir el guion de este filme también es el responsable de su música. La película sigue a un veterano actor y director que es invitado por su sobrina a dirigir una obra de teatro en un festival universitario femenino, con la destacada actuación de la actriz Kim Min-hee, premiada en Locarno y Gijón. Este drama con toques de teatro, que cuenta en su reparto con Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Ha Seong-guk y Park Mi-so, explora las relaciones humanas, la búsqueda de significado y la belleza en lo cotidiano.
Tradiciones
Garachico celebra este sábado, como cada 16 de agosto, su tradicional romería en honor a San Roque, patrón del municipio. A partir de las 14:00 horas, carros, carretas, barcos, parrandas, romeros y animales protagonizan un desfile costumbrista y popular acompañando al santo hasta su pequeña ermita en la Plaza de San Roque, donde será despedido entre cánticos, ajijides y la lluvia de cohetes.
Candelaria
Continúan los actos por la festividad de la Patrona de Canarias este fin de semana en Candelaria. Así, este sábado, a las 21:30 horas, en el recinto junto al Ayuntamiento, Cristina Ramos & Benito Cabrera ofrecerán su espectáculo 'Soy de aquí'.
El domingo estará dedicado a actos religiosos, con la concelebración de la eucaristía y procesión de la Virgen de Candelaria alrededor de la Plaza de la Patrona de Canarias, a las 12:00 horas, y la eucaristía de Acción de Gracias por las fiestas, a las 18:00 horas.
Pero también habrá tiempo para la música con el especial concierto 60 años de Los Sabandeños, a las 21.30 horas, en el recinto junto al Ayuntamiento.
Gastronomía
Burger Fest Canarias regresa este fin de semana a la plaza de El Médano con los mejores restaurantes de hamburguesas de Canarias, acompañado de dj de renombre del circuito canario. Así, hasta 10 dj se reunirán este fin de semana: el sábado, de 13:00 a 01:00 horas, Santee, Iris, Tan FX, Mito, J. Rodríguez y Juana La Cubana; y el domingo, MCR Selector, Eva Olvido, Tana Sandoval y Beat Creator.
Música
Santa Cruz de Tenerife se convertirá este sábado en la capital de la salsa gracias al festival Tenerife en Salsa, un evento que reunirá, en los aparcamientos del Palmetum a leyendas de la música latina.
El Grupo Niche, José Alberto 'El Canario', Iván Cacú y Andy Montañez ofrecerán al público un amplio repertorio con el que no podrán dejar de bailar. Las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas, momento en el que los asistentes ya podrán empezar a bailar con la música del dj José Brito.
