El PSOE acusa a Asamblea de ocultar el estado de Playa Jardín

Mañana se cumple un año desde que prosperara la moción de censura que presentaron Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) al alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE).

Aquella acción culminó con la elección de Leopoldo Afonso (PP) como nuevo regidor portuense y una maraña de acusaciones cruzadas. Un año después, los socialistas acusan al tripartito de ser «el mayor fiasco municipal» y de «paralizar por completo el municipio».

En un balance de la gestión realizada este último año, análisis realizado ayer en rueda de prensa, Marco González ha criticado la «falta de gestión» y la difusión de «noticias falsas» para justificar una censura que califica de «injustificada».

El secretario general y portavoz socialista estuvo acompañado del secretario de Organización, Zebenzuí González, con el objetivo de desmentir las acusaciones realizadas por el gobierno actual. Ambos sostuvieron que «los intereses del tripartito están por encima de los de la ciudadanía» y que el cierre de Playa Jardín fue la «excusa estrella» de la moción.

En la comparecencia mostraron un informe del secretario municipal con un documento de Salud Pública de 2022 conocido solo por los concejales Alberto Cabo y David Hernández (Asamblea Portuense) quienes, advirtió González, «no actuaron ni lo comunicaron».

También presentaron un escrito de la Corte de Protección del Medio Ambiente de marzo de 2024 que, dijeron, «demuestra» que en abril, mayo, junio y julio el entonces alcalde había informado a la Agencia Canaria Medioambiental sobre la hoja de ruta para resolver el problema de Playa Jardín, aun sin conocer el informe de Salud Pública.

En cuanto a las acusaciones sobre la celebración de San Juan en la playa siendo conocedores de su estado, González citó otro informe del secretario municipal que confirma que un técnico accedió al documento de Salud Pública el 25 de junio a las 10:00 horas. Con ello buscan desmentir a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien les atribuyó conexiones irregulares en el emisario del municipio.

Sobre la gestión del tripartito, afearon que, pese al anuncio de la solución de la red de alcantarillado de Punta Brava, «a día de hoy no existe ningún proyecto en marcha».

En este sentido, recordaron que «cada semana se difunden imágenes de la limpieza de toallitas en las alcantarillas del barrio, culpando a los vecinos que son, precisamente, quienes no tienen responsabilidad en la situación ni en la falta de tratamiento de las aguas residuales».

Sobre la gestión, también criticaron la baja ejecución presupuestaria. La oposición se centró en el área de Ciudad Sostenible, dirigida por su exsocio de gobierno David Hernández, que habría tenido a su disposición 29 millones de euros, de los cuales solo ha gestionado nueve. A su juicio, esos casi 20 millones «podrían haberse destinado a asfaltado, creación de plazas o nuevos parques infantiles».

Por último, respondieron a las críticas del tripartito sobre la supuesta deuda municipal que heredaron del PSOE, asegurando que «no es deuda, es gestión». Como explicó González, los impagos de agosto se debieron a que quedaban cinco meses para tramitar abonos heredados de otras legislaturas. De hecho, de existir realmente esa deuda, «no habría sido posible adquirir el cine Chimisay», recalcó.

Por último, criticaron que «todas las decisiones se toman en Santa Cruz y no en Puerto de la Cruz». Los socialistas portuenses subrayan que mantendrán su lealtad a sus principios y continuarán trabajando por el municipio.