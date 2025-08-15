El obispo de Tenerife carga contra la xenofobia, la violencia y la bronca política

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha llamado este viernes a erradicar la xenofobia, la violencia en todas sus manifestaciones, y los "broncos debates políticos" caracterizados por "la falta de diálogo y entendimiento".

En la eucaristía en honor a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, monseñor Santiago ha cargado contra "los discursos fundamentalistas e ideologizados, poco evangélicos, de algunos cristianos", y las "actitudes de marginación, desprecio y xenofobia ante el otro, al que es diferente, en especial los migrantes".

Y ha prevenido del "caldo de cultivo" en el que en vez de la concordia y la paz se alimentan "el odio, la violencia y la intolerancia", cuyo mayor exponente son los conflictos bélicos como los de Ucrania o Gaza, ante los que ha pedido no caer en "la pasividad o la indiferencia".

El obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago (c), durante la celebración de la eucaristía con motivo de la festividad de la Patrona. / Ramón de la Rocha (EFE)

Eloy Santiago ha advertido de que esa violencia "no está tan lejos, la encontramos en los barrios y hogares" de Canarias, con especial mención a la ejercida contra mujeres y niños.

También ha señalado "la agresividad de los jóvenes en los centros educativos y de algunos grupos de personas en las celebraciones deportivas o lúdico-festivas" y ha alertado sobre "la proliferación de juegos y películas cargadas de violencia, odio, sangre y muerte, que van alimentando la mente de nuestros adolescentes y jóvenes".

El obispo de la Diócesis Nivariense ha llamado a la comunidad cristiana a no caer en el desasosiego y a ser "constructores de paz".