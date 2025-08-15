El obispo de Tenerife carga contra la xenofobia, la violencia y la bronca política

Durante su homilía, Eloy Santiago advierte de la violencia que se encuentra en Canarias, principalmente la ejercida contra mujeres y niños

Eloy Santiago, en una imagen de archivo de la toma de posesión como nuevo obispo.

Eloy Santiago, en una imagen de archivo de la toma de posesión como nuevo obispo. / EUROPA PRESS

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha llamado este viernes a erradicar la xenofobia, la violencia en todas sus manifestaciones, y los "broncos debates políticos" caracterizados por "la falta de diálogo y entendimiento".

En la eucaristía en honor a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, monseñor Santiago ha cargado contra "los discursos fundamentalistas e ideologizados, poco evangélicos, de algunos cristianos", y las "actitudes de marginación, desprecio y xenofobia ante el otro, al que es diferente, en especial los migrantes".

Y ha prevenido del "caldo de cultivo" en el que en vez de la concordia y la paz se alimentan "el odio, la violencia y la intolerancia", cuyo mayor exponente son los conflictos bélicos como los de Ucrania o Gaza, ante los que ha pedido no caer en "la pasividad o la indiferencia".

El obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago (c), durante la celebración de la eucaristía con motivo de la festividad de la Patrona.

El obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago (c), durante la celebración de la eucaristía con motivo de la festividad de la Patrona. / Ramón de la Rocha (EFE)

Eloy Santiago ha advertido de que esa violencia "no está tan lejos, la encontramos en los barrios y hogares" de Canarias, con especial mención a la ejercida contra mujeres y niños.

También ha señalado "la agresividad de los jóvenes en los centros educativos y de algunos grupos de personas en las celebraciones deportivas o lúdico-festivas" y ha alertado sobre "la proliferación de juegos y películas cargadas de violencia, odio, sangre y muerte, que van alimentando la mente de nuestros adolescentes y jóvenes".

El obispo de la Diócesis Nivariense ha llamado a la comunidad cristiana a no caer en el desasosiego y a ser "constructores de paz".

TEMAS

