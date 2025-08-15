La Morenita celebra su día grande

La Villa Mariana volvió a latir con fuerza en su día grande. Más de 100.000 peregrinos, llegados desde todos los rincones del Archipiélago, pusieron rumbo a Candelaria para rendir homenaje a la Patrona de Canarias. La noche del jueves, 14 de agosto, miles de devotos y visitantes se dieron cita en la tradicional Noche de los Peregrinos, también conocida como la Vigilia de la Virgen.

Entre rezos, música y velas encendidas, la explanada frente a la Basílica se convirtió en un mosaico de fe y tradición que anunciaba la llegada del 15 de agosto, festividad de la Patrona. La Noche de los Peregrinos no solo es un momento de fervor religioso, sino también un símbolo de identidad canaria que enlaza el presente con siglos de historia. Aunque la celebración principal se concentra en Candelaria, la costumbre de peregrinar en honor a la Virgen se mantiene viva en todas las islas, donde cada territorio rinde tributo a su patrona local.

"Todos los caminos llevan a Candelaria" es el lema que cada 15 de agosto acompaña a la festividad en honor a la Morenita. Sin embargo, este año la frase no se ha cumplido al pie de la letra debido a la alerta máxima por riesgo de incendio forestal y por altas temperaturas. Esto ha obligado a restringir la peregrinación únicamente al Camino Viejo y a la TF-28, una ruta de 21,2 kilómetros, que atraviesa las medianías de La Laguna, Santa Cruz, El Rosario y Candelaria.

El gran día

Con el paso de las horas, en la Villa Mariana no cabía ni un alfiler. La Basílica acogía sin descanso a peregrinos llegados en el día grande de las fiestas de la Patrona de Canarias. Algunos arrastraban el cansancio y las promesas que les habían llevado hasta allí, mientras que otros llegaban entre risas y con un ambiente festivo.

La jornada no comenzó esa mañana, sino que venía enlazada con la del día anterior ya que la Basílica permaneció abierta toda la noche, recibiendo a quienes llegaban a su destino en la madrugada. Bien temprano, el sonido de las chácaras, tambores, castañetas y pitos anunciaba la llegada de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos, que desde hace más de veinte años acude fielmente a los pies de la Virgen.

Poco después, sobre las 10:00 horas, fue el turno de la llegada de los primeros corredores y corredoras de la XXXIV Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria, que salió desde el Parque La Granja en Santa Cruz. Los más de 700 corredores, depositaron un ramo de flores a la Morenita como símbolo de tradición.

Una de las corredoras de la ofrenda floral sacándose una foto en su llegada a la Basílica / María Pisaca

Paola Socas es de Puerto de la Cruz, pero junto a su familia se trasladó hasta el Intercambiador de La Laguna para comenzar desde ahí el camino a las 6:50 horas. Normalmente lo realizan el 14, pero su hijo tenía partido de fútbol y tuvieron que "moverlo a hoy por la mañana".

Lo que les lleva a hacer el camino es "la novelería", pero ya que acuden aprovechan para "dar gracias por lo que tenemos y por las personas que tenemos a nuestro lado", así como "pedir salud para los nuestros y los que lleguen a nuestra vida".

Entre lágrimas

A las 10:35 horas, en el recinto junto al Ayuntamiento, comenzaron a sonar los tambores y las trompetas y empezaron a desfilar los militares. Tras una vuelta, se pararon enfrente del ayuntamiento y bajaron las autoridades para realizar la parada militar y la recepción del representante del rey, una responsabilidad que este año recayó en la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito.

El acto comenzó a las 10:49 horas con la salida del ayuntamiento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el jefe del mando de Canarias, Julio Salom, y la alcaldesa de la Villa Mariana. Recibidos los honores por parte de Brito, partió la procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, que estuvo acompañada de la banda de música Las Candelas.

Fiesta de la Virgen de Candelaria /

Las calles que bordean la plaza quedaron cerradas por las personas que se ubicaban a los lados para ver a los militares desfilando. Algunos peregrinos llegaban caminando mientras lloraban emocionados por haber llegado a su destino y ver a la Morenita. Se escuchaba a un hombre quejándose del calor, a una mujer asegurando que el último tramo fue el peor de todos porque veía Candelaria a lo lejos pero "parece que no vas a llegar nunca".

Cansancio

Tanto Gustavo Domínguez como su grupo de amigos llevan casi 24 horas sin dormir. Cenaron todos juntos sobre las 21:00 y cuando dio la medianoche salieron desde Geneto a un "ritmo normal". En su caso, la razón por la que hacen el camino no es religiosa "es por hacer un plan diferente todos juntos". Y aunque ya llevan un par de horas en Candelaria, "necesitábamos descansar y en rato ya volvemos en guagua para casa".

Adrián Herrera, de La Florida, sufrió hace unas semanas una pequeña fractura de clavícula, pero eso no le ha impedido hacer el camino hasta Candelaria. Salió con su grupo de amigos desde el barrio de El Chapatal ya que buscaban algo "más fácil que cuando lo hicimos hace un año".

La Patrona de Canarias durante la procesión / María Pisaca

El año pasado fue la primera vez que lo hacían y decidieron salir desde Las Truchas — cerca de La Caldera — y asegura que fue "bastante duro por las subida"». Aunque añade que "valió la pena la dificultad por poder ver el atardecer desde mitad del monte". Sin embargo, le da un poco de pena no haber podido realizar el mismo camino que la vez anterior.

Aunque Herrera comprende que la seguridad "es primordial" y espera que pronto cese el calor "para que todo el mundo pueda disfrutar de los montes". Sus amigos están esperándolo a la sombra para irse directos a refrescarse en la playa cerca de la Basílica.

Homilía contra la violencia

Finalizada la ceremonia, a las 12:07 horas comenzó la eucaristía, presidida por el Monseñor Don Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámaras Las Candelas.

En su homilía, el obispo llamó a mantener viva la esperanza ante la "dura realidad" que dejan los conflictos y las crisis que atraviesa el mundo. Reclamó la erradicación de la xenofobia, la violencia en todas sus formas y los debates políticos marcados por la falta de diálogo. También denunció las actitudes de marginación y desprecio hacia "las personas que son diferentes, especialmente hacia los migrantes".

Alertó sobre el "caldo de cultivo" en el que, en lugar de cultivarse la concordia y la paz, crece el odio, la violencia y la intolerancia, con su expresión más extrema en los conflictos bélicos. Mencionó Ucrania y Gaza, como ejemplos destacados, pero recordó que no son los únicos, citando también Yemen, El Congo y México.

El obispo de la Diócesis Nivariense a la salida de la eucaristía / María Pisaca

Recordó que la violencia "no está tan lejos" y se manifiesta también en barrios y hogares de Canarias, especialmente contra mujeres y niños. También advirtió de la agresividad de algunos jóvenes en centros educativos y en grupos que participan en eventos deportivos o festivos.

Asimismo, expresó su preocupación por la proliferación de juegos y películas cargadas de violencia, odio y muerte, que "alimentan la mente adolescente". Ante ello, apeló a la comunidad cristiana a no caer en el "desasosiego y convertirse en constructores de paz".

La jornada concluyó con la procesión alrededor de la plaza, acompañada por la Banda de música Las Candelas y la Nueva Banda de Igueste. Mientras la Morenita recorría los alrededores de la plaza de la Basílica, el ritmo de llegada de los peregrinos iba disminuyendo poco a poco.