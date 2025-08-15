Curbelo (ASG) pide una reordenación completa del puerto de Los Cristianos

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado este viernes una reordenación completa del puerto de Los Cristianos, en Tenerife, una "infraestructura esencial" para la conectividad con La Gomera, El Hierro y La Palma.

El también presidente del Cabildo de La Gomera subraya en un comunicado la necesidad de adoptar medidas concretas que solucionen definitivamente los problemas operativos del puerto, garantizando así una movilidad interinsular "eficaz y segura".

"No podemos seguir afrontando esta situación de congestión en Los Cristianos como si fuera algo circunstancial. Las soluciones deben ser definitivas, inmediatas y contar con el respaldo del Estado y la Comunidad Autónoma", afirma Curbelo.

Tráfico marítimo

Recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha advertido de que el puerto actualmente realiza más de 23 operaciones diarias de ferris en una franja de solo ocho horas, cifra que "supera ampliamente" su capacidad operativa óptima.

A ello se añade un incremento del 110% en tráfico de mercancías en los últimos años, elevando el riesgo operativo en torno al 40%.

Ante esta situación, abunda Curbelo, el Gobierno de España aprobó recientemente un plan de medidas técnicas destinado a descongestionar el puerto sin proceder a ampliaciones estructurales "significativas".

Entre las actuaciones contempladas destacan la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el soterramiento de los accesos y la ampliación en altura del parking existente, así como el refuerzo del dique exterior. Estas obras están previstas para 2026 con una duración estimada entre seis y ocho meses.

Casimiro Curbelo durante una entrevista. / Arturo Jiménez

Sin embargo, Casimiro Curbelo considera que estas medidas, aunque positivas, no resuelven completamente el problema de fondo.

"Estas actuaciones técnicas son necesarias, pero insuficientes si no se aborda una planificación integral que permita gestionar el crecimiento del tráfico marítimo en condiciones sostenibles y seguras para la ciudadanía".

El portavoz parlamentario de ASG insiste en que "la propuesta más viable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico es una reordenación completa y eficiente del puerto actual, acompañada por la evaluación seria de alternativas viables".

Curbelo insiste en que la mejora del puerto de Los Cristianos "no solo es una cuestión de movilidad, sino un tema clave para el desarrollo económico y social de toda Canarias".