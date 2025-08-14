La Universidad actualiza el plan de emergencias de Los Realejos

La cátedra Reducción de Riesgos y Desastres Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna revisa y actualiza el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Los Realejos. El Ayuntamiento realejero, a través del área de Seguridad y Emergencias, contrató este trabajo antes de que el Cabildo planteara a los 31 municipios, a finales del pasado mes de junio, la necesidad de realizar ese trabajo vinculado al riesgo volcánico.

Se trata de un documento de carácter técnico sobre el que el alcalde del municipio, Adolfo González; el subcomisario de la Policía Local, Isaías Orihuela, y Jaime Díaz Pacheco, coordinador de Investigación de la citada cátedra y doctor en Geografía, mantuvieron un encuentro de trabajo hace dos semanas con parte del equipo redactor multidisciplinar en investigación.

El alcalde realejero informó de que el proceso «ya iniciado» de elaboración del nuevo PEMU, a través de la actualización del vigente, «es imprescindible para poner al día, por su naturaleza cambiante, todos los datos y protocolos a seguir ante una emergencia». El regidor explicó que «como novedad, incluirá el riesgo por erupción volcánica, en consonancia con lo expresado estos días por el Cabildo de Tenerife». Adolfo González sostuvo que en el gobierno local realejero «habíamos valorado previamente» la incorporación de esta vertiente de la emergencia al nuevo documento. «Precisamente, este equipo que hemos contratado realizó el mapa de peligrosidad volcánica al propio Cabildo insular y cuenta con toda la información necesaria».

El nuevo Plan parte de una evaluación previa y mapa de riesgos estableciendo un catálogo de medios y recursos, constando de cuatro fases en las que, con un proceso participativo en el que se desarrollaron talleres en las diferentes mesas comunitarias de todos los distritos del municipio, se analizarán bajo los criterios de riesgos y territorio, el clima y la sociedad, la emergencia climática así como la adaptación y resiliencia. En este planteamiento, también evaluaron el contexto geográfico; los índices, características y evolución poblacionales, además de aspectos como la red de hidrantes, los puntos de encuentro y los planes de autoprotección de edificios, entre otros muchos aspectos.

El PEMU contará con las aportaciones de los responsables de las áreas de Urbanismo, Planificación Territorial, Medio Ambiente, Servicios Generales, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y de las empresas públicas municipales Realserv, Aquare y Radio Realejos.

Una vez se redacte el nuevo PEMU deberá ser aprobado por el Pleno de la corporación, homologado y registrado posteriormente por el Gobierno de Canarias.

El Gobierno insular planteó a los municipios la necesidad de actualizar este documento en cumplimiento de la legislación vigente y teniendo en cuenta los sucesivos los registros sísmicos, como los más de 700 que formaron el enjambre de la semana pasada.