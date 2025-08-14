Ni Taganana ni Masca: este es el tramo de carretera más peligroso de Tenerife

En una isla donde el debate vial suele centrarse en la TF-1 y la TF-5, un tramo secundario de Tenerife se ha colado en el podio nacional del riesgo.

La TF-66 entre los kilómetros 1 y 9, en Guaza (Arona), figura como el tercer tramo más peligroso de España para efectuar adelantamientos en carretera convencional, según el estudio 2013–2022 de la Fundación Línea Directa.

Qué dice el informe

La investigación, publicada en septiembre de 2024, analiza todos los siniestros por adelantamiento con víctimas en vías convencionales durante la última década disponible.

El ranking sitúa primero la N-232 (Zaragoza, km 204–221), segundo la N-230 (Huesca, km 135–139) y tercero la TF-66 (Tenerife, km 1–9). En ese tramo tinerfeño, el balance 2013–2022 es de 6 accidentes con víctimas: 3 fallecidos, 7 heridos graves y 2 leves.

El adelantamiento es una de las maniobras con mayor letalidad en carretera convencional. Tras la eliminación en 2022 del antiguo margen de +20 km/h para adelantar, el estudio observa una reducción del 8,5% de fallecidos en estas maniobras frente a 2019 (último año comparable), aunque la aceptación social de la medida sigue siendo baja.

Mejora de seguridad

A finales de 2023 el Cabildo de Tenerife ejecutó actuaciones de conservación y mejora de seguridad en la TF-66 (zona Guaza), dentro del programa insular de mantenimiento de la red.

Aunque no alteran la clasificación del estudio, que se cerró en 2022, sí forman parte de la respuesta institucional.

La TF-66 es una carretera convencional con tramos de visibilidad limitada y elevada presión de tráfico local.

En este tipo de vías, los expertos insisten en tres claves para reducir el riesgo: respetar las señales y marcas longitudinales, no forzar adelantamientos en cambios de rasante o curva y adecuar la velocidad a las condiciones reales de la vía.

El propio informe apunta a mejoras de señalización y vigilancia como medidas bien valoradas para abatir la siniestralidad.