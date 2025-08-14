El Rosario identifica a 135 grafiteros y sanciona a los más prolíficos en su nuevo plan contra el vandalismo
El Ayuntamiento impulsa un proyecto de control de pintadas vandálicas que combina tecnología, informes periciales y concienciación escolar
El Ayuntamiento de El Rosario, en Tenerife, ha logrado identificar a 135 grafiteros y ha levantado actas sancionadoras a dos de los más prolíficos, desde la puesta en marcha hace poco más de dos meses de un proyecto de control de pintadas vandálicas en el municipio.
El programa, desarrollado por la empresa Orión Analistas SL junto a la sección ecológica de la Policía Local, ha permitido elaborar una base de datos de todos los grafitis vandálicos, con el objetivo de clasificar los objetivos más perjudiciales y establecer estrategias para identificar al mayor número posible de autores, según indicaron fuentes municipales.
Actualmente, existen varias investigaciones en marcha que podrían conducir a la localización de más grafiteros que han dañado el mobiliario urbano y los espacios públicos del municipio en los últimos años.
Los objetivos principales del programa son la prevención, la identificación precisa de los autores y la elaboración de informes periciales y judiciales. Para ello, la empresa contratada realiza un cotejo de los grafitis históricos con las pintadas actuales, elaborando informes que permiten imputar y sancionar a los responsables. Además, se efectúan informes identificativos y caligráficos de todos los grafitis registrados.
En paralelo, la unidad ecológica de la Policía Local está llevando a cabo charlas de concienciación entre el alumnado de Primaria y Secundaria de los colegios públicos, en las que se destacan las consecuencias legales de los grafitis vandálicos y la importancia de reconducir la creatividad artística a espacios permitidos y seguros.
