La obra de la plaza obliga a utilizar el aparcamiento como escenario central para los actos de la Fiesta de la Virgen de Candelaria

El estacionamiento situado frente al Ayuntamiento se convierte en el escenario de los actos populares principales de la fiesta de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. La causa es la obra de remodelación de la plaza, que se prolongará varios años.

Hoy, a las 20:00 horas, albergará la representación del encuentro de los aborígenes con la imagen, a cargo del colectivo Guanches de Candelaria –quienes este año están de celebración porque han recibido la Medalla de Oro de Canarias– y con la narración de Luisa Machado y José Luis de Madariaga.

Este ritual ancestral representa el hallazgo de la imagen de la Virgen en la Playa de Chimisay (hoy, El Socorro, caserío de Güímar), 95 años antes de la Conquista. Las primeras representaciones datan del siglo XVIII.

Este momento estará precedido por la llegada de la Patrona en procesión desde la Basílica, que permanecerá abierta toda la noche. No faltará el Ave María, en la voz de Chago Melián (esta vez junto al Ayuntamiento, ni los fuegos artificiales del el muelle. La jornada culminará en la plaza de Teror con la Noche de Parrandas en memoria a Rosaura Marrero Fariña.

Desde el martes es notable la presencia de peregrinos en la Villa Mariana desde primera hora del día. Esta tarde y noche es cuando los caminantes recorren el tramo de la carretera general del Sur (TF-28) entre la subida del Tablero y Las Caletillas o el Camino Viejo.

Son las únicas vías autorizadas para acudir a Candelaria caminando. En esta ocasión, la alerta por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas, que siguen vigentes, motiva la prohibición el tránsito por el monte -en especial por la Corona Forestal- y por la autopista del Sur (TF-1) por motivos de seguridad.

La seguridad

El dispositivo de seguridad habilitado para estos días está cifrado en torno a 600 personas. En el caso de la Guardia Civil serán 150 efectivos, a los que se suman Policías Locales de diversos municipios de Tenerife, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás organismos del Cabildo y del Gobierno de Canarias en sus competencias respectivas.

La tarde y noche de ayer fue el día de la lucha canaria en honor a la Patrona. La Villa Mariana vivió la XXVII Luchada Institucional, que reunió a lo mejor de la lucha canaria juvenil en un homenaje a la Virgen de Candelaria; la XI Luchada de Menores Homenaje a la Luchada de la Media Montaña, la VII Luchada Femenina y el broche con la institucional.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subrayó que «la lucha canaria es parte de nuestra identidad y celebrar este encuentro en el marco de las fiestas de la Patrona es una forma de reafirmar nuestras raíces. Agradecemos a todos los participantes, a los equipos técnicos y a las familias que apoyan a estos jóvenes talentos. Este evento demuestra que nuestro deporte vernáculo goza de buena salud y tiene un futuro brillante».

Las autoridades hacen una llamamiento a la responsabilidad y a participar atendiendo a las medidas de seguridad establecidas.