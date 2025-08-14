La huelga en Ryanair y Menzies afectará a los dos aeropuertos de Tenerife

El Ministerio de Transportes ha fijado este miércoles los servicios mínimos para las jornadas de huelga convocadas por UGT en el servicio de asistencia en tierra (handling) de Ryanair, operado por Azul Handling, y que tendrán un impacto directo en los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.

La protesta se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre. En rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares —como Canarias—, los servicios mínimos se situarán entre el 76 % y el 87 % en agosto; entre el 69 % y el 86 % en septiembre; y del 59 % al 83 % en octubre.

Los vuelos que conecten ciudades peninsulares con trayectos superiores a cinco horas de transporte alternativo tendrán servicios mínimos de entre el 54 % y el 63 %, mientras que para rutas de menos de cinco horas se reducirá al 27 %-40 %. En casos de emergencia, los vuelos estarán garantizados al 100 %.

La convocatoria de huelga de Azul Handling abarca más de veinte aeropuertos españoles, entre ellos Tenerife Norte y Tenerife Sur, además de Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, entre otros.

A esta situación se suma la huelga del personal de tierra de Menzies, también convocada por UGT, que afecta a aerolíneas como Emirates, British Airways, EasyJet o Norwegian, y que incluirá al aeropuerto de Tenerife Sur los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto. Para este caso, los servicios mínimos en rutas hacia o desde territorios no peninsulares estarán entre el 66 % y el 81 %.

El Ministerio de Transportes recuerda que se mantendrá la totalidad de los vuelos en operaciones esenciales como ambulancias aéreas, transporte de órganos o misiones de protección civil.