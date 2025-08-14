Candelaria prepara la llegada de unos 100.000 peregrinos por la festividad de la Patrona de Canarias

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria coordinan desde este jueves un dispositivo de seguridad formado por 600 personas para promover el correcto desarrollo de la Peregrinación a Candelaria, cuyos días de mayor afluencia serán este jueves y viernes. La previsión es que unas 100.000 personas se desplacen al municipio de Candelaria.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha recordado en una nota de prensa que los senderos continúan cerrados por el riesgo de incendio forestal, por lo que la peregrinación a pie "solo se puede hacer por la carretera vieja, por la TF-28, que se va a cerrar hoy a partir de las 18:00 horas para que todo transcurra con tranquilidad, y también por el Camino Viejo de Candelaria".

"Aunque han bajado un poco las temperaturas, mantenemos cerrados los senderos puesto que el riesgo de incendio forestal sigue siendo muy alto debido a la ola de calor extrema que hemos vivido en los últimos días", ha incidido Dávila.

El dispositivo del Cabildo está integrado por 400 personas de la consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, que es la que coordina el operativo con los distintos servicios de su competencia, como son el servicio técnico de Seguridad y Protección Civil, el personal del Operativo de Prevención de Incendios Forestales (Operativo Brifor), agentes de Medio Ambiente, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y las consejerías de Movilidad y Carreteras.

A esos 400 efectivos se le añaden 200 personas de otras administraciones y entidades.

El dispositivo desplegado por el Cabildo estará coordinado con el que desplieguen las distintas administraciones participantes, que son las siguientes: Ayuntamiento de Candelaria, Policías Locales de Candelaria, Santa Cruz, El Rosario y Tacoronte y efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica. El dispositivo de seguridad se completa con las Direcciones Generales de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario y el CECOES 112, Cruz Roja y voluntarios de las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil.

Por su parte, el hospital de campaña ha sido dispuesto al lado del centro de salud para atender cualquier incidencia.

Vías para la peregrinación

El Cabildo de Tenerife permitirá la peregrinación a Candelaria por el Camino Viejo y la carretera TF-28 desde el jueves 14 de agosto, víspera de la Festividad de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. Sin embargo, ante el riesgo de incendio forestal, queda prohibido transitar por el monte -en especial por la Corona Forestal- y por la autopista TF-1 por motivos de seguridad.

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), reforzará algunos de sus servicios para facilitar el desplazamiento de los peregrinos con motivo de la festividad de Candelaria los días 14 y 15 de agosto. Todo el servicio en Candelaria se realizará desde la Avenida de los Menceyes junto a la antigua Estación, desde el jueves 14 de agosto a las 14:00 horas, hasta el viernes 15 de agosto a las 17:00 horas. Quedarán fuera de servicio las paradas desde la C/ Bélgica hasta la Plaza de Teror.

Según el dispositivo previsto, la línea 122, además de realizar su itinerario habitual entre Santa Cruz de Tenerife, Las Caletillas y Candelaria, verá reforzado el servicio regular según la demanda de pasajeros entre las 18:30 horas del 14 de agosto hasta las 23:00 horas del día 15 de agosto, para facilitar la movilidad en el municipio. Por su parte, la línea 120 (Santa Cruz-Güímar, Candelaria, Puertito de Güímar) tendrá más salidas a partir de las 17:25 horas.

Asimismo, Titsa habilitará el servicio especial de la línea 522, que realizará el recorrido La Laguna-Autopista-Candelaria, entre las 18:30 horas del jueves y las 21:30 del viernes.

La última salida desde Candelaria hacia La Laguna será a las 23:30 horas con el mismo itinerario en ambas direcciones: La Laguna-Autopista del Norte TF-5- Autovía de enlace TF-2, Autopista del Sur TF-1-Candelaria.

Enlaces desde otros puntos

Los peregrinos que deseen comenzar su recorrido en la Carretera General del Sur disponen, durante todo el jueves 14 de agosto y con sus horarios habituales, de varias líneas que pueden servir de enlace en los siguientes puntos: Santa Cruz-Cruce de La Cuesta: líneas 014 y 228; Santa Cruz-Cruce de Taco: líneas 232, 233, 934, 936, 937 y 238; y Santa Cruz-Hospital Universitario de Canarias: líneas 015, 102, 103 y 108.

Las personas que se desplacen desde el Sur de la isla disponen de las líneas 111 y 711, que conectan Santa Cruz de Tenerife con Costa Adeje por la autopista TF-1, tanto en ida como en vuelta.

Los peregrinos que hayan hecho uso de la guagua para desplazarse hasta Candelaria tendrán aparcamiento gratuito en los parkings de los Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, desde las 18:00 horas del día 14 de agosto hasta las 23:00 horas del día 15, acreditando un viaje en las líneas 120, 122 y 522. Los usuarios deberán dirigirse a la caja central del parking para acreditar el uso de las líneas mencionadas.