Agricultores de todo Tenerife reutilizan la madera del gran incendio de 2023

Agricultores de todo Tenerife, tanto del norte como del sur, reutilizan la madera del gran incendio forestal del verano de 2023, a través del servicio gratuito de triturado de restos vegetales en las medianías. La demanda llega hasta el momento a 124 lotes de los que hasta julio se habían entregado 33. La actuación previene el riesgo de fuego en las medianías al evitar las tradicionales quemas controladas además de facilitar distintos aprovechamientos a los beneficiarios.

La iniciativa está integrada en el Plan de Medianías de Tenerife. Consiste en el triturado de restos de poda, maleza, hierbajos y otros vegetales en fincas, terrenos y parcelas particulares con el objetivo de minimizar los riesgos de incendio forestal. El proyecto se suma a las distintas respuestas de la corporación insular en su lucha contra el fuego, sobre todo en las zonas de interfaz entre el monte y la zona más urbanizada.

Esta propuesta medioambiental, que desarrolla la empresa pública Gesplan a través de un encargo, está incluida en el Plan de Medianías cuyo valor total asciende a 3.582.000 euros. El proyecto tiene doble objetivo. Por una parte, la prevención de riesgos de incendios forestales con la eliminación o el aprovechamiento de los restos vegetales que se convierten en una peligrosa masa de combustible y evitar las tradicionales quemas controladas. Por otro lado, la conveniencia del triturado para el Sector Primario y su utilización como acolchado del suelo para la conservación de la humedad, el control en el crecimiento de hierbajos, como cama para animales o destinado a la elaboración del compost con la aportación de materia orgánica al terreno o la huerta.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca «el compromiso firme del Cabildo en materia de prevención de incendios forestales». Entiende que para eso «es fundamental impulsar el Plan de Medianías como herramienta de control de riesgos a causa del fuego a través de la prevención». Entre las medidas están la reforestación de las antiguas zonas de monteverde, la limpieza de parcelas de la interfaz y el acondicionamiento de terrenos agrícolas, entre otras iniciativas.

Blanca Pérez explica que «ya hemos iniciado el proyecto del astillado de restos vegetales que suponen en esencia un gran peligro por ser un combustible altamente inflamable». Con este servicio gratuito de astillado que ejecuta Gesplan, añade, «facilitamos a los propietarios el aprovechamiento total del ramaje y restos desechables para que sea posible reutilizarlos en otras funciones». Además de proporcionarles asesoramiento en cuestiones vinculadas a las intervenciones que se puedan producir en sus propiedades.

Hasta el pasado mes de julio se habían realizado ya 33 intervenciones de astillado gratuito de las 124 solicitadas en toda la Isla tanto en la vertiente Norte como en la del Sur. Los municipios de Güímar, Arafo e Icod de los Vinos son los que más acaparan con 27, 22 y 17 demandas, respectivamente.

El resto de peticiones se distribuyen entre los municipios de Garachico, El Rosario y La Laguna, con 7 cada uno; La Orotava, con 5; Los Realejos y Candelaria, 4; Santa Úrsula, Tegueste y Arico, 3; El Tanque, El Sauzal, La Matanza, Santa Cruz de Tenerife y Fasnia, con 2; y La Guancha, Guía de Isora, Tacoronte, Santiago del Teide y Vilaflor, con una cada uno de ellos.

El servicio se adapta a las características del terreno y del material vegetal que hay que tratar. En los casos donde los restos son finos o la finca presenta accesos complicados, los operarios de Gesplan trabajan con herramientas manuales como desbrozadoras y motosierras o emplean una astilladora Caravalli CP210, remolcada por un vehículo 4x4, lo que agiliza considerablemente la labor.

La madera aprovechada corresponde en buena medida a las 561 hectáreas de pino radiata o californiano –importado a mediados del siglo pasado– quemadas en el gran incendio de 2023 que afectó a más de 12.000 en once municipio.

Una manera de fomentar la economía circular a través del reciclaje de astillas y otros restos que aprovecha el sector primario. Se han recuperado más de 22.000 metros cúbicos. El servicio de estos lotes de madera triturada con origen en el incendio de la corona forestal de hace dos veranos se puede solicitar sin coste llamando al teléfono móvil 618509892.