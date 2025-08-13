'Mi rincón favorito de Arona': la iniciativa para descubrir los lugares más especiales del municipio

El Ayuntamiento de Arona, a través de su Patronato de Turismo, presenta el certamen ‘Mi rincón favorito de Arona’, un concurso fotográfico en Instagram que invita a la ciudadanía a mostrar y descubrir lo más especial del municipio: desde un paisaje emblemático o un bucólico atardecer, hasta un parque lleno de vida, un rincón poco conocido, un plato típico de la gastronomía local o una plaza en plena actividad, entre otras posibilidades.

Financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística, el certamen tendrá carácter propio, aunque las obras presentadas también competirán junto a las de todo el país por los premios nacionales de ‘Mi rincón favorito’, que reconocen las mejores imágenes de la geografía española.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la creatividad de la población en el ámbito de la fotografía digital, generar contenido enriquecedor en redes sociales y promover un uso responsable con finalidad cultural. Asimismo, busca reforzar la promoción turística, permitiendo que sean los propios usuarios quienes compartan aquello que consideran más representativo de Arona, aprovechando la capacidad de difusión que ofrecen estas plataformas.

Certamen de fotografía de Arona / E. D.

El concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, Naím Yánez, ha destacado que “este certamen es una oportunidad para que vecinos y visitantes muestren, desde su propia mirada, aquello que hace único a Arona. Queremos que la gente comparta esos rincones que les emocionan o que forman parte de su vida cotidiana, y que al mismo tiempo podamos proyectar esa riqueza cultural, paisajística y humana más allá de nuestras fronteras”.

Cómo participar

Podrá participar cualquier persona, sin límite de edad ni restricción por lugar de nacimiento, siempre que la obra esté realizada en Arona o haga referencia directa al municipio. Para ello, bastará con tomar una fotografía (con móvil o cualquier otro dispositivo), publicarla en Instagram con los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodearona, y completar el formulario de inscripción, tantas veces como imágenes se presenten. En este formulario también se pueden consultar las bases.

El texto que acompañe a la imagen formará parte de la obra y podrá ser valorado por el jurado. Su extensión y formato son libres, incluyendo el uso de emoticonos.

Premios

A nivel local, el concurso otorgará un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros. Además, la fotografía ganadora se imprimirá en distintos materiales promocionales (postales, pegatinas y pósteres) como imagen representativa del certamen.

La obra ganadora también participará en la fase nacional de ‘Mi rincón favorito’, donde se concederán los siguientes galardones:

1.º premio: 500 €

2.º premio: 400 €

3.º premio: 300 €

4.º premio: 200 €

5.º premio: 100 €

10 accésits de 50 €

En esta fase compiten las fotografías ganadoras de cada localidad, representando a su comunidad autónoma. El palmarés completo de 2024 puede consultarse en la web oficial.

Plazos

El concurso estará abierto del 1 al 21 de septiembre. Los resultados, tanto a nivel local como nacional, se darán a conocer el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

La iniciativa ‘Mi rincón favorito’ celebra en 2025 su quinto aniversario a nivel nacional. En sus tres primeras ediciones reunió 70 certámenes locales y más de 8.000 imágenes presentadas a concurso.