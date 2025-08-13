El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso

Una playa del sur de Tenerife vio como el poder del mar se llevaba por delante todo lo que encontraba en la arena. En la playa de Las Vistas, en el municipio de Arona, se vivió una situación complicada cuando el agua comenzó a agitarse de manera repentina, provocando la prohibición del baño y la recogida rápida de enseres de los bañistas.

Según testigos que vivieron esta situación el pasado martes, entre las 15:00 y las 16:00 horas, Las Vistas se encontraba tranquila a diferencia de la playa del Camisón, más agitada de lo normal. De un momento a otro, "las olas se volvieron gigantescas, poniendo en riesgo a los bañistas". Los vigilantes de Salvamento prohibieron rápidamente el baño y se extremó la seguridad para retirar las sombrillas y los enseres de los bañistas.

En torno a las 16:00 horas, la situación empeoró de manera notable, "con olas de tres o cuatro metros cerca de la orilla que se llevaron todo por delante", comentan bañistas que se encontraban en el lugar. Una situación peligrosa y extraña en esta playa del sur de Tenerife.

El mar se lleva por delante una playa en Tenerife / @Glamcasamagazine.it

Problemas en otro lado de la costa de la Isla

La Asociación Canarias 1500 km de Costa publicó un vídeo en sus redes sociales donde se puede observar la imprudencia de una decena de bañistas en la piscina natural de Los Gigantes. Pese al evidente oleaje, decidieron meterse en el agua, quedándose atrapadas. Además, otras cuatro fueron arrastradas hacia fuera de la instalación por la fuerza del mar.

Un helicóptero del GES tuvo que intervenir en la zona para socorrer y evacuar a una turista de nacionalidad italiana que resultó ilesa. Una zona complicada cuando el mar de vuelve bravo y que no cuenta con servicio de socorrismo, como apuntan de la asociación, lo que debería llevar a extremar las situaciones peligrosas de este tipo.