La batalla contra el fuego desde el aire en los montes de Tenerife

La batalla contra el fuego en el monte de Tenerife también se mantiene este año desde el aire. Los helicópteros incorporados a la segunda edición de la Operación Prometeo, coordinada por el Cabildo de Tenerife y el Mando de Canarias, muestran en la base de Hoya Fría, al Suroeste de Santa Cruz, toda su capacidad en la lucha contra los incendios forestales. Incluidos los novedosos visores nocturnos, como apoyo a los 300 militares que patrullan –32 cada día– los espacios naturales protegidos de la Isla hasta el próximo 30 de septiembre. En 45 días, la mitad del verano, desde que se iniciara el dispositivo el pasado 1 de julio «no ha habido ni un solo conato» aseguran con cierto orgullo responsables y participantes en este despliegue también llamado Centinela Canario por el Ejército de Tierra. Sus miembros trabajan para que se mantenga la tónica y no haya sustos ni consecuencias.

Presencia, vigilancia y disuasión. Son las tres palabras más repetidas por los militares durante la mañana para definir sus tareas en estos días. Siempre en coordinación con el Centro Insular, el Cecopin, de donde emanan órdenes de restricciones a la población, coordenadas de posición y partes meteorológicos casi al detalle, más imprescindibles aún en estos días de alerta máxima por calor.

También existe esa cooperación con las Brigadas Forestales (Brifor) del Cabildo, sus compañeros en el monte, lo mismo que los miembros de la Guardia Civil y las policías locales a los que advierten sobre cualquier contingencia que puedan observar. Y, por supuesto, resaltan la conexión con el pueblo al que asumen que se deben y con el que departen a diario durante el descanso en una jornada de entre ocho y diez horas. Insisten en la buena sintonía y en cómo son recibidos por una gente «que valora mucho su monte, sus casas y su vida». Del teniente coronel Noriega, jefe del operativo, al teniente Ramallo y del capitán Miralles al cabo Martínez, al sargento Baena, piloto de un de los helicópteros, o a su compañero Daniel Ortiz. Todos reiteran cada vez que pueden lo que tienen claro que es su deber.

Los militares de Prometeo destacan que su misión en el monte es de "presencia, vigilancia y disuasión"

De Hoya Fría al monte. Las patrullas salen, tras la minuciosa revisión de los vehículos, camino de su tarea diaria con una ruta definida que estos días les lleva por dos zonas: Los Realejos y el eje sur-norte de Güímar y La Esperanza. Sin más detalles de ubicaciones ni del intervalo nocturno concreto «para no orientar a los malotes» apunta alguien divertido. Un total de 32 militares, que cambian cada semana –hasta mitad de septiembre del Regimiento de Infantería Tenerife 49–, veinte de ellos en diez patrullas, cinco por cada uno de los dos turnos distribuidas por la geografía tinerfeña. Las 24 horas y los siete días de la semana.

Andrés Gutiérrez

Militares en alerta por tierra y aire contra los incendios en el monte de Tenerife. Porque se incorpora la batalla aérea para protegerlo y que no se repita lo ocurrido hace dos años por estas fechas, un 15 de agosto de 2023, festividad de la Candelaria. Ese día comenzó un devastador incendio que quemó más de 12.000 hectáreas y afectó a cinco municipios. Aquí todo el mundo se esfuerza en que no vuelva a ocurrir.

Recursos tecnológicos

Los oficiales de la Brigada 16 dan cuenta en el Puesto de Mando de cuáles son sus recursos tecnológicos. Del sistema Tetrapo, a través de enlaces de satélites, a la aplicación de origen civil, que permite ver a las patrullas militares o a las Brifor en tiempo real. O la aplicación especifica Apolo del Ejército de Tierra. Medios materiales pero sobre todo humanos. Recuerdan que no están para extinguir sino para mostrar presencia, vigilar y disuadir. Para llegar lugares de complicada orografía, pistas uy senderos, donde solo se puede con los medios del Ejército. El capitán Miralles despide a sus chicos advirtiéndoles que tengan cuidado con el recalentamiento de los vehículos 4x4 en estas jornadas de fortísimo calor. Siempre pendiente del mínimo detalle.

Las fuerzas reiteran como "muy positivo" el efecto que aprecian en la población sobre su presencia

La ruta termina para los invitados especiales en esta ocasión, los medios de comunicación en una explanada donde se posan los dos helicópteros de la Unidad Bhelma VI con base en Los Rodeos incorporados este verano a Prometeo. El teniente coronel Noriega Pérez lo explica: «Las patrullas aéreas se activarían en caso de que el Cabildo lo considerara necesario».

Los aparatos realizan hasta 15 horas de vuelo, tanto diurnas como nocturnas. Los helicópteros son, por un lado, el modelo Alfa Sierra 332 de numeración civil, HU-21, en la militar, o coloquialmente Súper puma, de grandes proporciones. El otro es el AS 212 (denominación civil), HU-18 (militar) y llamado 212, más pequeño.

Unidades militares de protección del monte en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Los tripulantes destacan las capacidades que les ofrecen estos artefactos «muy versátiles» y que «nos dan muchos recursos para realizar diferentes misiones». El Súper puma tiene una autonomía de vuelo de unas dos horas y media, además de poder llevar hasta 14 personas más los cinco tripulantes a una velocidad de 150 kilómetros por hora. El 212, por su parte, tiene una autonomía de unas dos horas, capacidad de llevar unas cuatro o cinco personas, depende de la climatología de ese día su velocidad es también de unos 150 kilómetros a la hora.

Vuelo nocturno

La tripulación subraya que «lo nos hace un poco diferenciales es el vuelo nocturno y en relación con eso las herramientas o materiales que usamos para poder hacerlo». Valoran en este sentido la novedad del visor nocturno que pueden colocarse simultáneamente los cinco tripulantes, en el primer caso, o los tres, ampliables a dos más, en el del 212: «Nos da unas capacidades muy interesantes, sobre todo en el momento de las misiones de noche. Se trata de intensificadores de luz, básicamente». Valoran la tarea de los operadores de vuelo que aportan una visión distinta a la de los pilotos en los ángulos laterales y en la zona trasera.

Activación

Recuerda el cabo Baena que «nos activarían en caso de incendio para ver dónde se encuentra, si hay alguna persona que se haya quedado extraviada o, simplemente, para echar una mano desde el aire. En lo que se nos requiera».

Antes de salir es la hora del briefing (instrucciones) de seguridad y emergencia para realizar el vuelo en las mejores condiciones. Detallan: «Las dos puertas correderas estarán abiertas en todo momento para que puedan hacer fotos, grabaciones y lo que necesiten». Hasta ahí todo muy bien, pero también hay que advertir: «Les recomiendo que si van a sacar el objetivo no lo hagan demasiado afuera porque pueden asustarse con la fuerza del aire y perder el móvil, la cámara o ambas cosas. No sería la primera vez».

Uno de los miembros de la tripulación muestra un casco dotado de visor nocturno, material con el que cuenta cada uno de ellos. / Andrés Gutiérrez

Recuerda seguir las indicaciones de los operadores de a bordo «en el sentido de ir en una única dirección, nunca hacia atrás del helicóptero, siempre o hacia delante o a un lado por el peligro del rotor de cola. No sé si han visto algún vídeo de accidentes; no les quiero decir mucho más». Añade qué hacer en caso de que ocurra algo, «Dios quiera que no». Detalla: «También tenemos una bolsita en caso de que alguien se vaya mareando. Que lo diga, que no pasa nada, se la damos y ya está». Por último, «tenemos, además, unos tapones para el ruido, sobre todo el del roter principal».

Todo está bajo un estricto control durante la mañana. Desde que se pone el pie en la entrada de Hoya Fría, muestra de DNI incluida, hasta que, con la tradicional jerarquía militar, se dictan las órdenes: «Ahora vamos a repartirnos, diez aquí y cuatro allí. Ese helicóptero irá con las puertas cerradas y este con las puertas abiertas. Entonces, nos repartimos y me dan la documentación que hemos solicitado, por favor».

Ya está. A volar. Quedan solo unos minutos para poner todo a punto y luego los dos pájaros negros parten hacia la zona boscosa de la Isla. Durante media hora la recorren antes de volver a posarse en tierra. Merece la pena la experiencia cuentan los que la vivieron.

Pilotos y auxiliares de la Unidad Bhelma VI terminan como empezaron y recalcaron sus compañeros de tierra: «Misiones de presencia, vigilancia y disuasión».