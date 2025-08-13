Fuego cruzado entre PSOE y CC por el «peligro» volcánico

La publicación en las últimas horas de los datos de un mapa de riesgos volcánicos, cuya denominación corrigió en la jornada de ayer el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para «aclarar posibles malentendidos» e identificarlo como «un mapa de peligrosidad volcánica», ha generado un cruce de declaraciones entre PSOE y CC en El Tanque, que es uno de los cuatro municipios que aparecen en una zona de riesgo [o peligro, en función de la catalogación realizada por Involcan] «muy alto» en un documento del Cabildo de Tenerife, al que ha tenido acceso este periódico, que pertenece al Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico. Sí. En el Mapa de Zonificación de la Amenaza aparece riesgo... En el bloque reservado a las áreas expuestas a un «peligro» máximo ante una hipotética erupción además de El Tanque se encuentran Garachico, Guía de Isora y Santiago del Teide.

Hasta ahora, a pesar del último enjambre sísmico datado la semana pasada en las Cañadas, en el que se contabilizaron más de 700 pequeños miniterremotos [el sexto en los últimos nueve años], nadie ha dicho que estemos ante una crisis volcánica inminente. De hecho, técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han indicado que esta actividad forma parte de los registros que se dan en un territorio de volcanes.

Involcan, por otro lado, asegura que el mapa forma parte de un trabajo realizado en el año 2020 en el que «se establece una zonificación de Tenerife en nueve zonas, reflejando un incremento progresivo de la peligrosidad volcánica». Para su elaboración se recurre al análisis de la historia volcanológica de la Isla a lo largo de miles de años, es decir, que no es un producto derivado de una situación reciente, circunstancia que no se menciona en los últimos artículos.

Esther Morales, alcaldesa socialista de El Tanque, ha expresado su sorpresa a través de las redes sociales por la información que posiciona a su municipio como una zona de riesgo [o de peligro ]. «En schock no, lo siguiente», escribió al ver un mapa cuya existencia desconocía.

Su reacción viene dada por la recomendación que se realizó hace ahora algo más de un mes en una reunión del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife (Ciatf) en relación a la actualización de los planes de emergencias municipales (PEMU) a las posibles amenazas asociadas con una erupción.

«Sabiendo lo que acontece desde hace ya más de un año, según nos trasladaron en el último Ciatf, donde existen informes al respecto del riesgo que se plasma en esta imagen [el mapa publicado el pasado lunes por EL DÍA-La Opinión de Tenerife], informes de los cuales este municipio y esta alcaldesa desconoce, ahora nos piden actualizar nuestros PEMU, aliviando su carga. MAL VAMOS», escribió no sin olvidar que «este ayuntamiento ya solicitó una reunión la pasada semana [en la que se contabilizó el último enjambre] con el director insular de Seguridad, ya que tras el Ciatf hice una cuestión sobre por qué no se nos había convocado o mantenido una reunión individualizada con los municipios que pudieran verse afectados.

La respuesta a ello es que nos convocarían, que estaba pendiente», expresó en redes sociales sobre una cuestión que recibió una contestación en el día de ayer y que la propia Esther Morales difundió. «Visto que ha causado efecto mi publicación, ya que CC Tenerife y CC El Tanque han respondido a ella, considero que es muy triste utilizar la política y el ataque a esta alcaldesa para darle vuelta a la situación y desviar la atención de lo que verdaderamente importa: el riesgo volcánico», abrevió sin perder la oportunidad de poner de manifiesto que «se han puestos nerviosos desde el Cabildo por decir Las verdades».

Asistencias a reuniones

La alcaldesa de El Tanque continúa su exposición argumentando que «anuncian que no acudí a la reunión del día 10 por la tarde, pero no publican que acudimos a la del 10 por la mañana asistiendo personalmente el concejal de área de Medio Ambiente, desplazándose a la capital y trasladando al director insular la imposibilidad de asistir a la reunión de tarde, pero sí a la de mañana, que eran reuniones definidas a riesgos volcánicos; prueba de ello es el pequeño dossier y foto, además de haberlo publicado en nuestros estados», redactó antes de adelantar que tiene la intención de solicitar una reunión para que se aclare el riesgo o la peligrosidad al que se expone el municipio que gobierna.

«Nos consta a través del Ciatf que existen informes de riesgo de los cuales el Cabildo tiene conocimiento y cuya información no ha sido trasladada a los ayuntamientos y a la ciudadanía», concluyó minutos antes de que Involcan diera a conocer que estos mapas permiten a la población y a las instituciones locales conocer qué zonas de la Isla presentan una mayor probabilidad de ser escenario de futuras erupciones volcánicas, con el objetivo de tener sus respectivos PEMUS adaptados a esta zonificación de la peligrosidad eruptiva en Tenerife. En este sentido, destacan en su comunicado que el tipo de erupción más probable son las basálticas fisurales, como las que han caracterizado las erupciones históricas del Archipiélago.

Los mapas de «peligro» de Involcan, por último, sirven como herramienta de trabajo para mejorar la planificación territorial, ayudando a evitar, en la medida de lo posible, la construcción de infraestructuras críticas en áreas con mayor «peligrosidad» volcánica.