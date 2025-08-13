Castro: «Hace un año que hablo de la censura con José Miguel Hernández»

Carmen Luisa Castro recuperó la alcaldía de Güímar anteayer a través de una moción de censura firmada por un concejal de Nueva Canarias-Bloque Canarista y dos de los cinco ediles del PSOE. «Hace más de un año que vengo hablando con José Miguel Hernández», uno de los socialistas censurantes. «Le ofrecí la alcaldía si rompía el gobierno, pero no estaba interesado». La situación en el pacto CC-PSOE-USP «se agravó en marzo» y es cuando «me dirijo a Patricia Encinoso», la concejala del PSOE que apoya al PP. Las negociaciones finales con ambos concluyeron con la firma de la moción de censura el 25 de julio.

Con ambos, el Partido Popular de Güímar ha sido muy crítico. Hernández es el único concejal reprobado y lo fue a iniciativa del PP (con el apoyo incluido del PSOE) con el argumento, entre otros, de un presunto acoso a la secretaria de la Corporación municipal. Castro justifica que ahora sean socios: «Eso es altura de miras, lo que le falta al Grupo Municipal de CC, lo mismo que madurez política».

Que los concejales del PSOE que hoy le acompañan en el gobierno local intervinieran en el pleno de la censura y atribuyeran a los otros tres ediles socialistas actitudes xenófobas y machistas (Patricia Encinoso), además de, al exalcalde, trato de favor «a amigos» (José Miguel Hernández), entre otras cosas, es «un ejemplo de democracia, porque cedí la palabra a dos ediles que deben hablar en el salón de plenos».

Castro abunda en las dificultades del gobierno que releva: «Airam Puerta (candidato y portavoz del PSOE) se nos propuso como alcalde, pero no quisimos». Al tiempo, negó que su partido en Güímar le pidiera «dar un paso al lado», pero «sí dejé claro que si eso favorecía a mi partido, lo haría».

A pesar de lo bronco que fue el tramo final del pleno que le devolvió la alcaldía el pasado lunes, Castro se compromete a «decir las cosas como son, pero con respeto, diálogo y trabajo». Recuerda que hace dos días «se cumplió el mandato de las urnas» y explica que el PP estuvo en la oposición «porque en 2023 CC lo único que pedía era la alcaldía, cuando el acuerdo CC-PP era que la fuerza más votada debía apoyar a la otra».

Tras la fiscalización de los años de oposición, Carmen Luisa Castro vuelve al gobierno municipal conocedora de que hay cuestiones «que justifican una auditoría». Es el caso de Las Bajas, para el que la alcaldesa espera que un ingeniero determine el alcance de los trabajos realizados y de la peligrosidad real del talud: «Aunque esté judicializado, tenemos que terminar la obra del talud y que los vecinos vuelvan a sus casas».

La Policía Local es otro punto conflictivo. Con diez de los 22 efectivos de baja, la plantilla está afectada por el cobro de una gran cantidad de horas extraordinarias para cuya devolución y o compensación se buscan fórmulas. La regidora tiene claro que «hay que ceder por parte del gobierno, por supuesto».

En los juzgados

La judicialización de la gestión municipal la practican gobierno y oposición. En el caso del Partido Popular y Carmen Luisa Castro, ésta se justifica: «Denuncio al representante del ayuntamiento, el alcalde; no es una cuestión personal». En cualquier caso, «en política no tengo amigos, sino compañeros de la gestión pública».

Güímar está afectada por, quizá, el mayor atentado medioambiental de Canarias: las graves secuelas de la extracción ilegal de áridos en sus barrancos. Francisco Hernández Armas, ahora concejal de Empresas Concesionarias y Agricultura y portavoz del PP, es uno de los denunciantes de un caso por el que el Gobierno canario percibirá más de 185 millones. «Me sentaré con el consejero Zapata y habrá que pelear para ver qué pasa con ese dinero y la restauración de la zona», apunta.

Respecto al futuro del mantenimiento del Polígono Industrial Valle de Güímar, asunto no resuelto en más de una década, Luisi Castro dice desconocer el estado del tema, pero tiene claro que «o lo asume el Cabildo de Tenerife o cada municipio debe ocuparse del territorio que le corresponde».

Algunas acciones que contribuyeron a crear su figura política entre 2013 y 2019 (también fue alcaldesa entonces) fueron su asistencia al programa televisivo Sálvame, el fallido proyecto Mimiland para los barrancos, la visita al Valle de los Caídos, pintar la raya azul del Polígono para delimitar el suelo de Güímar y proponer el traslado al municipio del monumento a Franco o «de la paz», como le gusta llamarlo, del que asegura que, «no siendo franquista, lo defiendo como si fuera la Pasionaria,porque la historia es la historia. Santa Cruz tiene que limpiar y hacer un montón de cosas, no pelear por una estatua y generar enfrentamientos».