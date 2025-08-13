Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide

Se buscan vigilantes para el Teide. La convocatoria de una lista de reserva de plazas, destinadas fundamentalmente al Parque Nacional, está abierta hasta el día 25. «¿Quieres ser agente de Medio Ambiente?». Así publicita el Cabildo de Tenerife la convocatoria de una oposición para acceder a nuevos puestos de trabajo destinados a «cubrir necesidades urgentes e inaplazables de carácter temporal». Esto equivale, aunque no lo especifica la convocatoria, a que, de forma prioritaria, desempeñarán sus tareas en el Parque Nacional, en el que solo cinco efectivos se ocupan de la seguridad en sus 190 kilómetros cuadrados de extensión.

Entre las funciones a desarrollar estarán las propias de la vigilancia y el seguimiento ambiental, así como la prevención y extinción de posibles incendios.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 25 de julio anunció la convocatoria cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo día 25. Los aspirantes deberán afrontar un único ejercicio teórico-práctico sobre once temas, obligatorio y eliminatorio. Una vez superado el mismo, la configuración de la lista de reserva quedará condicionada a la superación de la prueba física. Para realizarla, según las bases, serán convocados por grupos, atendiendo a las necesidades de la Corporación insular.

El primer bloque corresponde a la vigilancia y seguimiento ambiental, que tendrá, entre otras atribuciones, la inspección de la legalidad vigente, la denuncia de las infracciones en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, así como en materia de protección del territorio y el urbanismo, además de la caza.

La ratio ideal de vigilantes en la Isla sería 12,6 por 100.000 habitantes. Hoy es solo de 6,3.

En el bloque de la prevención y extinción de incendios forestales los agentes se deberán ocupar del control del operativo o de la dirección de las labores de extinción hasta la incorporación del técnico al mando, así como del control de medidas de seguridad y equipamiento del personal o de infraestructuras e instalaciones. También de la investigación de causas de los incendios forestales y de la formación del voluntariado o de impartir charlas de concienciación a la ciudadanía. Sin olvidar tareas preventivas, además de la organización, distribución y coordinación de los equipos disuasorios de la zona, así como el control de herramientas y equipamiento del personal y los vehículos de apoyo.

El proceso de esta lista de reservas va en paralelo al de las 17 plazas en marcha, cuatro de forma inminente. Sin embargo, Tenerife necesitaría otras 40 para alcanzar la ratio de 12,6 por 100.000 habitantes, según los cálculos de la Asociación de Agentes Forestales. Ahora llega a la mitad, 6,3 efectivos, con 60 plazas ocupadas de las 82 creadas.

El Parque Nacional del Teide recibe 4,5 millones de visitantes al año en sus 190 kilómetros cuadros. Una cifra que va en aumento.

En cuanto al Parque Nacional de Teide, las misma fuentes aclaran que «es imposible prestar todos los servicios en pareja y, mucho menos, cubrir bajas o vacaciones los 365 días del año». Estiman que «harían falta al menos 16 más, simplemente para cubrir turnos y garantizar la prestación de servicios de urgencia». Con casi 190 kilómetros cuadrados de superficie y más de cuatro millones y medio de visitantes (el que más recibe en Europa), «aún con esa propuesta sería muy difícil llegar a todo, pero menos con la actual dotación de efectivos humanos y materiales».

El Cabildo de Tenerife sigue esperando al «anunciado, incumplido y retrasado» decreto (previsto para enero de este año) de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que debe transferir por completo –en lugar de delegar, como hasta ahora– las competencias en el Parque Nacional. Un trámite clave para que la Institución insular pueda desplegar efectivos de seguridad en el espacio natural protegido más importante de Canarias.

José Miguel Ruano (CC), vicepresidente segundo del Cabildo además de consejero insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, es un firme defensor de una iniciativa que ya argumentó el año pasado en el Parlamento de Canarias. De momento, el Ejecutivo regional sigue sin transferir a la Corporación insular las competencias completas de los medios.

La historia

El Parque Nacional del Teide adquirió esa condición el 22 de enero de 1954. En 2023 sus 189,9 kilómetros cuadrados recibieron 4.463.281 de visitantes. Antes, en 2007, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las competencias de gestión de los parques nacionales fueron transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en 2010, mediante el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre. Posteriormente, el Ejecutivo regional aprobó, en 2011, la creación de la Red Canaria, lo que posibilita a los cabildos la delegación en la gestión de los ubicados en su territorio.

El 11 de junio de 2015, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó esa delegación de funciones en materia de gestión al Cabildo de Tenerife. El próximo y ansiado paso será la transferencia completa de esas competencias.