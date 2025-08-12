Entre yates olvidados y barcos narco: una ruta por el cementerio de barcos del sur de Tenerife

En el sur de Tenerife, cerca del Puerto Deportivo San Miguel de Abona, lejos de miradas indiscretas y resguardado tras candados y cámaras de vigilancia, existe un lugar donde el mar ya no llega, pero su memoria permanece oxidada: un cementerio de barcos. Allí, entre cascos carcomidos por el tiempo y camarotes que huelen a sal y combustible, el creador de contenidos Ratatour se adentró para mostrar lo que pocos han visto.

La aventura comienza con un guiño de complicidad y un aviso: Andrey abre la puerta y Ricardo advierte: "No se puede entrar, hay cámaras”, avisan. Pero el permiso está concedido y el grupo atraviesa el umbral hacia un mundo suspendido en otra época.

Primero está el Traveling Lady, un barco que aún deja pasar la luz por sus ventanales, aunque en el suelo el agua y el olor a combustible recuerdan que sus días de navegación quedaron atrás. Entre bromas sobre babor y estribor, el equipo confiesa su ignorancia náutica, pero también revela un dato inquietante: “Muchos de estos barcos fueron requisados a narcotraficantes en las costas canarias”. Por si el agua llega hasta esta embarcación, numerosos chalecos salvavidas se encuentran en su interior.

El recorrido sube de nivel con el Rapanui, un yate de los años 90 con camarotes, ducha y equipos de radio. Más adelante, una zodiac, un pesquero y hasta un yate de lujo completan el catálogo de fantasmas flotantes que ya no flotan. Algunos están casi intactos; otros, reducidos a chatarra con historias que solo el mar conoce.

Pero la exploración urbana tiene sus riesgos. Una escalera cede por el peso de uno de los participantes y la caída estuvo a punto de costarle caro a Sebas, que esquivó un golpe en la cabeza por cuestión de segundos. Entre risas nerviosas y chistes sobre los “likes”, el incidente se convierte en parte del relato.

Momento en el que la escalera cede y casi provoca un accidente grave / Ratatour

A cada paso, Ratatour alterna el asombro con la advertencia: este lugar es privado, está vigilado y su acceso no es libre. No es solo una colección de barcos abandonados; es un archivo silencioso de aventuras, fracasos y delitos. Y en sus cubiertas, todavía se respira la mezcla de lujo y decadencia de un pasado que no termina de hundirse.