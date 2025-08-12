Titsa refuerza la línea 494 para acudir a los fuegos de Alcalá
La compañía ofrecerá viajes extra entre las 19:10 y las 02:00 horas
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza la línea 494 (Guía de Isora (C/ del Campo)- Tejina de Guía TF-82 - Piedra Hincada - Playa San Juan - Alcalá - Playa de la Arena - Puerto Santiago - Acantilado de los Gigantes) con motivo de la celebración el próximo viernes, 15 de agosto, de los fuegos de Alcalá.
De esta forma, además de los viajes habituales, se reforzará los servicios entre las 19:10 y las 02:00 horas en ambos sentidos.
Titsa recuerda que la guagua es la mejor opción para acudir a eventos de concentración de gran número de personas, por seguridad y para una mayor comodidad en el desplazamiento y en la búsqueda de aparcamiento.
Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.
